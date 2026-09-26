Osuđen na zatvorsku kaznu jer je neovlašteno ušao u - vlastiti stan

Zagrepčanin je proglašen krivim i osuđen je na zatvorsku kaznu jer je neovlašteno ušao u – vlastiti stan.

Ovaj bizarni slučaj se, prema pisanju portala Danica, dogodio u Zagrebu, gdje je muškarac bez znanja i odobrenja podstanarke ušao u stambeni prostor u kojem je živjela žena s djecom. S njom je prethodno, u prosincu prošle godine, sklopio jednogodišnji ugovor o najmu.

“Za vrijeme dok podstanarka nije bila u stanu, otključao je vrata i ušao u stan pokazujući ga potencijalnim kupcima radi prodaje. Time je počinio kazneno djelo protiv privatnosti – narušavanjem nepovredivosti doma i poslovnog prostora”, ustvrdila je sutkinja u nepravomoćnoj presudi.

Podstanarka ga je nakon toga kazneno prijavila, a na sudu su izvedeni svi dokazi, uz ostalo i SMS poruka koju je podstanarki poslao vlasnik. Sutkinja je zaključila kako je vlasnik stana kriv za spomenuto kazneno djelo.

Osuđen je na tri mjeseca uvjetnog zatvora i mora platiti 100 eura troškova kaznenog postupka. Presuda je nepravomoćna i na nju se može žaliti u zakonom predviđenom roku.