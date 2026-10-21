Osuđen Cvik i dubrovačka odvjetnica: Nakon 20 godina, presuda za 'pranje novca' od dilanja na Korčuli

Trebalo je gotovo 20 godina, ali pravda je ipak zadovoljena: danas su pred Županijskim sudom u Splitu osuđeni Jakša Cvitanović Cvik, njegov brat Mirjan Cvitanović te dubrovačka odvjetnica Ana Birimiša zbog pranja novca!

Ako vam imena ne zvuče posebno poznato, ništa čudno, to je zato što su se svi događaji iz optužnice odvijali tamo negdje početkom tisućljeća, od 2003. do 2006. godine, koji dan manje ili više. A tada je naime pala Cvikova dilerska organizacija, uhićena je skupina od 15-ak preprodavača droge s Korčule kojima se idućih godina sudilo - Cvik je optužen (i osuđen) kao šef kriminalne organizacije, dok je Ana Birimiša, u to vrijeme njegova djevojka, zapravo nevjenčana supruga, na optuženičkoj klupi ostala samo u ovom dijelu pranja novca. Po toj optužnici Cvitanović je osuđen dva puta, a kako je u međuvremenu Birimišin slučaj odvojen od ostatka ekipe pa onda opet pripojen, tako je njoj ovo treće presuda. U prve dvije je oslobođena, a evo i što je danas odlučeno u splitskoj 'palači pravde'.

Jakša Cvitanović osuđen je na tri godine zatvora zbog pranja novca, Mirjan Cvitanović na godinu dana uvjetno s rokom kušnje od četiri godine, a Ana Birimiša na godinu dana zatvora uvjetno s rokom kušnje od tri godine!

Ovo je prvostupanjska presuda

Kupovali su tih godina automobile, brodove, motorkotače, servisirali vozila, Cvik je polagao veće svote novca na račune odvjetničkog ureda s kojeg je onda obavljao plaćanja, sve kako bi zaradu od prodaje droge vratili u legalne tokove novca RH. Ukupno je Cvik tako preko računa Ane Birimiše 'oprao' nešto manje od 200 tisuća eura, Mirjan 44 tisuće eura, a Birimiša 55 tisuća eura.

E, nota bene, po drugoj točki optužnice Birimiša je oslobođena! Nije USKOK predočio, stav je suda, niti jedan dokaz da je Birimiša sudjelovala odnosno pomagala zločinačkoj organizaciji u preprodaji droge, kao ni u slučaju 20 grama heroina koje je Cvik dodao svjedokinji Želiti Tomić u automobilu u kojem je bila Birimiša. Također nije dokazano da su članovi Cvikove zločinačke skupine koristili za dilanje vozila koja je ona dala Cviku...

Moraju platiti i troškove postupka koji su se nakupili - četiri tisuće Cvik, Mirjan dvije, a Birimiša četiri tisuće 'ojra'. I naravno, ovo je prvostupanjska presuda, žalbe su ne samo moguće nego i izgledne.