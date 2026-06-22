Oštra poruka pape Lava: "Lakše je financirati sukobe nego nahraniti gladne"

Papa Lav XIV. uputio je snažnu kritiku svjetskim političkim liderima, poručivši kako međunarodna zajednica prečesto ulaže sredstva u sukobe i naoružavanje, dok milijuni ljudi diljem svijeta i dalje nemaju dovoljno hrane.

Tijekom posjeta sjedištu Svjetskog programa za hranu (WFP) u Rimu, poglavar Katoličke crkve upozorio je na, kako je rekao, ozbiljan nesrazmjer između političkih prioriteta i stvarnih potreba čovječanstva.

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– Sukobe je danas lakše financirati nego nahraniti gladne – poručio je papa, dodajući da takva situacija pokazuje duboku moralnu i političku neravnotežu u svijetu.

Poziv na veća ulaganja u borbu protiv gladi

Lav XIV. pozvao je vlade i međunarodne institucije da povećaju izdvajanja za humanitarnu pomoć te osiguraju da pristup hrani ne bude uvjetovan političkim interesima ili geopolitičkim kalkulacijama.

Prema njegovim riječima, brojne humanitarne krize posljednjih su godina potisnute na marginu međunarodnih prioriteta, dok se sve veći dio državnih proračuna usmjerava prema obrani, sigurnosti i gospodarskim interesima.

Papa smatra da su takvi pristupi kratkovidni jer se globalni izazovi ne mogu rješavati bez suradnje među državama.

– Mnoge zemlje svoje resurse usmjeravaju prema nacionalnoj sigurnosti, gospodarskom rastu i unutarnjoj stabilnosti, zaboravljajući koliko su ti ciljevi povezani s međunarodnom solidarnošću i suradnjom – istaknuo je.

Hrana kao temeljno ljudsko pravo

Tijekom obraćanja posebno je naglasio da pristup hrani ne smije biti privilegij, već univerzalno pravo svakog čovjeka.

– Pravo na hranu proizlazi iz dostojanstva svake osobe i predstavlja jedno od temeljnih ljudskih prava – rekao je Lav XIV.

Dodao je kako borba protiv gladi nije samo humanitarno pitanje, već i važan element globalne stabilnosti. Prema njegovu mišljenju, osiguravanje prehrambene sigurnosti može pomoći u smanjenju napetosti, siromaštva i uzroka brojnih sukoba.

– Prehrambena sigurnost sastavni je dio globalne sigurnosti – poručio je papa.

WFP i dalje ključan u borbi protiv gladi

Svjetski program za hranu najveća je humanitarna organizacija za pružanje prehrambene pomoći u svijetu. Najveći donator agencije i dalje su Sjedinjene Američke Države, koje su nedavno najavile novi doprinos od 800 milijuna dolara, nakon ranijih rezova u financiranju.

Prema podacima WFP-a, organizacija je tijekom 2025. godine osigurala više od 15 milijardi obroka za oko 121 milijun ljudi diljem svijeta, a njezin rad financiran je s približno 6,5 milijardi dolara donacija.

Agencija, koja je 2020. godine dobila Nobelovu nagradu za mir, ostaje jedna od ključnih međunarodnih organizacija u borbi protiv gladi i humanitarnih kriza, a papa Lav XIV. poručio je kako upravo takvi napori zaslužuju veću potporu i pozornost svjetskih lidera.