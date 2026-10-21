Ostojić o događajima u Splitu: "Da je policija odmah reagirala, imali bismo ozbiljne nerede"

Bivši ministar unutarnjih poslova i SDP-ov saborski zastupnik Ranko Ostojić komentirao je sramotne scene koje su se prošlog tjedna dogodile na splitskim ulicama uoči utakmice Hajduka i Ajaxa. U razgovoru za RTL Direkt nije skrivao ogorčenje nacističkim i antisemitskim povicima dijela pripadnika Torcide, ali je istodobno stao u obranu policijskih službenika koji nisu odmah intervenirali. Upozorio je i na ozbiljan problem hrvatskog pravosuđa, a osvrnuo se i na moguću političku pozadinu cijelog događaja.

Gostujući u emisiji RTL Direkt, koju vodi Mojmira Pastorčić, bivši ministar Ranko Ostojić ocijenio je da su događaji u Splitu pokazali koliko je problem ekstremizma među dijelom navijačkih skupina ozbiljan. Kako prenosi net.hr, Ostojić smatra da sama osuda takvog ponašanja nije dovoljna te da je krajnje vrijeme da odgovorni snose stvarne posljedice. Ocijenio je da je društvo ovim događajem dotaknulo samo dno, ali i da je dobro što se napokon otvorilo pitanje konkretne odgovornosti.

Zašto policija nije odmah intervenirala?

Jedno od ključnih pitanja odnosilo se na postupanje policije tijekom navijačkog kortea, u kojem su se čuli skandalozni povici i pjesme o Ani Frank. Iako su se pojavile kritike da je policija trebala odmah zaustaviti takvo ponašanje, Ostojić smatra da bi takva odluka mogla izazvati mnogo teže posljedice. "Imali bismo ozbiljne nerede", upozorio je bivši ministar. Objasnio je da bi ulazak policijskih službenika među velik broj okupljenih navijača, s ciljem trenutačnog prekidanja kortea, mogao dovesti do ozbiljnog sukoba.

Zbog toga smatra ispravnom odluku da policija dokumentira događaje, prikupi snimke i dokaze te naknadno identificira i prijavi odgovorne osobe. Pritom je pohvalio rad splitskih policajaca i načelnika Policijske uprave splitsko-dalmatinske Marka Srdarevića, istaknuvši da policijski službenici na terenu dobro poznaju taktiku postupanja u takvim situacijama.

"S njima se nema što pregovarati"

Međutim, Ostojić nije štedio kritike na račun policijskog vodstva. Posebno se osvrnuo na istupe Barića iz policijskog vrha i komunikaciju s navijačkom skupinom. Smatra neprihvatljivim da policijsko vodstvo javno problematizira činjenicu da Torcida ne želi razgovarati s policijom. "S njima se nema što pregovarati", poručio je. Prema njegovu mišljenju, policija mora dosljedno provoditi zakon, neovisno o tome radi li se o navijačima ili bilo kojoj drugoj skupini.

Upozorio je i na podatke prema kojima 23 prijavljene osobe imaju ukupno 424 evidentirana kaznena djela i prekršaja. Posebno zabrinjavajućim smatra to što pojedini postupci protiv ranije prijavljivanih osoba još nisu ni započeli.

Ostojić otvorio i pitanje stadiona: Je li Torcida poslala političku poruku?

U razgovoru za RTL Direkt na portalu net.hr, bivši ministar osvrnuo se i na nagađanja da bi događaji u Splitu mogli biti povezani s nezadovoljstvom dijela Torcide zbog stadionskog pitanja. Spomenuo je premijera Andreja Plenkovića i splitskog gradonačelnika Tomislava Šutu, ustvrdivši da Torcida nije skupina koja se bavi isključivo navijanjem, nego ima i interese koji se tiču političkih odluka. Podsjetio je na obećanja o novom stadionu u Splitu, a zatim i na planove izgradnje stadiona u Zagrebu. Smatra da se u ponašanju navijačke skupine može prepoznati i politička poruka. Ipak, naglasio je da time ne želi izravno povezivati pojedine događaje, a nacističke i antisemitske povike ocijenio je potpuno neprihvatljivima.

Ostojić je podržao i policijsku odluku o javnoj objavi fotografija osoba za kojima se traga. Objasnio je da se radi o osobama osumnjičenima za kaznena djela koje policiji nisu bile dostupne te da objavljivanje njihovih fotografija radi pronalaska nije isto što i javni linč. Istodobno je osudio prijetnje novinarima koji izvještavaju o događajima u Splitu, upozorivši da je nedopustivo zastrašivati ljude zbog njihova profesionalnog rada. Posebno je inzistirao na razlikovanju ekstremnih pojedinaca od ostalih navijača Hajduka. Pozitivnim je ocijenio reakcije navijača koji su zvižducima iskazali protivljenje ekstremističkim ispadima.

Najveći problem vidi u hrvatskom pravosuđu

Govoreći o načinu na koji bi država trebala odgovoriti na huliganizam, Ostojić je zaključio da Hrvatskoj nisu nužno potrebni stroži zakoni, nego učinkovitije provođenje postojećih. Smatra da dugotrajni sudski postupci i blage sankcije stvaraju osjećaj nekažnjivosti te dodatno ohrabruju počinitelje. Upozorio je da takva praksa istodobno demotivira policijske službenike, koji svakodnevno riskiraju vlastitu sigurnost kako bi prikupili dokaze i priveli osumnjičene.