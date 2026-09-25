Oštetio stupiće i lanac Lučke uprave, šteta oko 500 eura: Slijedi mu kaznena prijava

Policijski službenici Policijske postaje Vodice proveli su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjakom osumnjičenim za počinjenje kaznenog djela oštećenja tuđe stvari.

Sumnjiči ga se da je dana 24. rujna 2026. godine na području Srime, oštetio ogradne stupiće i lanac vlasništvo Lučke uprave Šibensko-kninske županije, čime je počinjenja materijalna šteta u iznosu od oko 500 eura.

Nakon provedenog istraživanja, protiv 27-godišnjaka bit će podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku.