Ostavljate li napojnicu konobaru? Nakon ovog iskustva na Čiovu mnogi će dobro razmisliti: "Odlučio sam platiti karticom, a..."

U Hrvatskoj, napojnica nije samo financijska stvar. To je način priznavanja usluge i doprinosa lokalnom gostoprimstvu. Bilo da se radi o restoranu, taksiju ili hotelu, mala dodatna napojnica pokazuje zahvalnost i potiče izvrsnu uslugu. Tako je na samom početku lipnja napisao njemački portal t-online u svom vodiču za turiste.

“Kada je riječ o restoranima, navode kako je uobičajeno ostaviti između 10 i 15 posto ukupnog iznosa računa, osobito ako su gosti zadovoljni uslugom i hranom. Posebno naglašavaju kako je napojnicu poželjno ostaviti u gotovini, čak i kada se račun podmiruje karticom, jer tako novac izravno dolazi do osoblja. U kafićima je praksa nešto opuštenija pa se pristojnim smatra zaokružiti iznos računa ili ostaviti sitni ostatak novca na pladnju”, naveli su.

“Za vožnje taksijem Nijemci navode kako je sasvim uobičajeno zaokružiti cijenu vožnje, posebno kada su korisnici zadovoljni uslugom i brzinom prijevoza. Posebna preporuka odnosi se i na hotelsko osoblje. “Od sobarice do portira, napojnice u hotelima izražavaju zahvalnost za personaliziranu uslugu. Nekoliko eura dnevno ili jednokratna napojnica na kraju boravka je prikladna“, poručili su.

Zagrepčanin se osramotio

A kako se čini, ove upute potrebne su i nekim našim sugrađanima, pogotovo nakon što smo na portalu Dnevno.hr, čiji tekst prenosimo, čuli što mu se dogodilo u jednom restoranu na Čiovu.

“Bio sam s obitelji na plaži, a kad smo postali gladni otišli smo u obližnji restoran. Nisam imao gotovine uz sebe jer je obično ne nosim na plažu kako sve plaćam karticom ili mobitelom. Tako sam i ovaj put. Međutim, na jedno nisam računao. Nakon što smo lijepo ručali došao je red za plaćanje, konobar mi je donio POS uređaj, prislonio sam karticu i platio. Međutim, za napojnicu nisam imao zbog čega me i supruga prekorila. Eh, tri dana kasnije došli smo na isto mjesto.

Ovaj put spreman s gotovinom kako bih imao za napojnicu. Odlučio sam platiti karticom, a gotovinom pokriti napojnicu. No, kad je konobar donio POS, prislonio sam karticu, ali me dočekalo iznenađenje. Ponuđeno mi je da ostavim napojnicu u visini 5, 10 i 15 posto. Tog nije bilo tri dana ranije, a konobar mi je otkrio kako su baš taj dan dobili i ovu spasonosnu opciju, kako za njih tako i za goste”, ispričao nam za Dnevno.hr sugovornik iz Zagreba.