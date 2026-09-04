Ostavljate ključ u bravi preko noći? Stručnjaci upozoravaju zašto to nije uvijek dobra ideja

Zaključate ulazna vrata, okrenete ključ i ostavite ga u bravi. Mnogi to rade svake večeri jer smatraju da na taj način dodatno osiguravaju svoj dom. Ako je ključ s unutarnje strane, nitko izvana ne može otključati vrata – ili ipak može?

Odgovor uvelike ovisi o vrsti brave i cilindra. Kod nekih starijih sustava ključ umetnut s unutarnje strane doista može onemogućiti korištenje drugog ključa izvana. No upravo zbog toga može nastati drugi problem, koji u određenim okolnostima može biti važniji od zaštite od provale, piše N1.

Ključ u bravi nije dodatna zaštita od provale

Uvjerenje da ključ s unutarnje strane predstavlja dodatnu prepreku provalniku može biti pogrešno. Postoji više načina napada na brave, a ključ koji je ostao s unutarnje strane uglavnom ne predstavlja posebnu zaštitu.

Kod provala meta mogu biti sam cilindar, okov ili drugi slabi dijelovi vrata. Ako na vratima postoji otvor za poštu, stakleni dijelovi ili neko drugo mjesto kroz koje je moguće dosegnuti unutarnju stranu, ključ ostavljen u bravi može predstavljati i dodatni rizik.

Zbog toga policija i stručnjaci za sigurnost često savjetuju da ključeve ne ostavljamo na mjestima do kojih se može doći izvana. Puno učinkovitiju zaštitu pružaju kvalitetna ulazna vrata, odgovarajući sigurnosni cilindar i zaštitni okov.

Problem može nastati kada netko hitno treba ući

Zamislite situaciju u kojoj se osobi u stanu iznenada sloši, padne i ne može doći do vrata. Član obitelji ima rezervni ključ i pokušava ući, ali s druge strane vrata u bravi je ostao ključ.

Kod nekih cilindara to znači da vrata nije moguće otključati rezervnim ključem izvana. U hitnim situacijama tako može nastati dodatna prepreka. Hitne službe, poput vatrogasaca ili spašavatelja, prema potrebi će pronaći drugi način za ulazak, no članovima obitelji ili drugim osobama koje imaju rezervni ključ mogućnost otključavanja izvana može biti vrlo važna.

Problem može nastati i ako se vrata zalupaju

Za neugodnu situaciju nije nužan hitan slučaj. Dovoljno je da izađete na hodnik kako biste odnijeli smeće ili uzeli poštu, a vrata se za vama zalupaju.

Ključ je ostao u bravi s unutarnje strane. Ako imate klasični cilindar koji, kada je ključ umetnut s jedne strane, ne dopušta otključavanje s druge, ni rezervni ključ neće vam puno pomoći. Umjesto jednostavnog otključavanja možda ćete morati pozvati bravara.

Ipak, ne funkcioniraju sve brave na isti način. Postoje cilindri s takozvanom funkcijom za hitne slučajeve, koja omogućuje otključavanje s jedne strane čak i kada je s druge strane već umetnut ključ.

Takvo rješenje može biti posebno korisno u kućanstvima u kojima druga osoba mora imati mogućnost ulaska rezervnim ključem. Možete jednostavno provjeriti podržava li vaš cilindar tu mogućnost, ali to nemojte raditi dok su vrata zatvorena.

Kada su vrata otvorena, umetnite ključ s unutarnje strane, a zatim drugim ključem provjerite možete li cilindar normalno otključati i izvana. Ako to nije moguće, znat ćete da bi vam ključ zaboravljen s unutarnje strane jednog dana mogao onemogućiti ulazak.

Gdje ostaviti ključ nakon zaključavanja?

Najjednostavnije je nakon zaključavanja izvaditi ključ iz brave i odložiti ga na stalno mjesto na kojem ćete ga u hitnom slučaju brzo pronaći.

Ipak, i pritom treba biti oprezan. Ključeve nije dobro ostavljati neposredno uz ulazna vrata, otvor za poštu ili prozor kroz koji bi ih netko izvana mogao vidjeti ili dosegnuti. Prikladniji su ladica, ormarić ili drugo lako dostupno mjesto koje se nalazi nešto dalje od vrata.

Za sigurnost doma važnija je brava nego položaj ključa

Ako vas brine zaštita doma od provale, bolje je osloniti se na kvalitetna vrata i sigurnosni sustav nego na ključ koji je ostavljen u bravi.

Dobro je provjeriti kakav cilindar imate, koliko je otporan na uobičajene načine nasilnog otvaranja i štiti li ga odgovarajući sigurnosni okov. Prilikom zamjene možete razmisliti i o cilindru koji omogućuje otključavanje izvana čak i kada je s unutarnje strane umetnut ključ.

Postoje i pametne brave koje koriste PIN, otisak prsta, telefon ili druge načine identifikacije. I kod njih, međutim, treba provjeriti sigurnosne standarde i način rada u slučaju nestanka električne energije ili pražnjenja baterije.

Ključ koji preko noći ostane u bravi sam po sebi, dakle, ne znači da je dom bolje zaštićen. U određenim okolnostima mogao bi prije svega otežati ulazak osobi koja mora brzo ući u stan.