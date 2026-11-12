Ostavka nakon smrti 32-godišnjeg Kristiana: Ravnateljica Jankomira odlazi nakon što je inspekcija utvrdila ozbiljne propuste

Ravnateljica Klinike za psihijatriju Sveti Ivan na Jankomiru Majda Grah jutros je podnijela ostavku, otkrio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na sjednici Gradske skupštine. Tomašević je pritom izrazio sućut obitelji i prijateljima preminulog Kristiana Josipa Periša.

Ostavka dolazi neposredno nakon što je zdravstvena inspekcija utvrdila ozbiljne propuste u postupanju prema 32-godišnjem Perišu, koji je 21. listopada preminuo tijekom fizičkog sputavanja u Klinici. Inspekcija je utvrdila da postupci nisu provedeni u skladu s propisanim protokolom te nepravilnosti u njihovu dokumentiranju, piše Index.

Problematično postupanje bolnice

Posebno je problematizirano postupanje uprave bolnice. Grah je za Periševu smrt doznala iste večeri, ali snimke nadzornih kamera pregledane su tek 4. studenoga, gotovo dva tjedna poslije. Prema njezinu očitovanju, tada je prvi put uočila neprimjereno postupanje medicinskih djelatnika. Policija je snimke dobila 6. studenoga.

Inspekcija je objavila i da je Grah izjavila kako nije znala da takav događaj mora prijaviti Ministarstvu zdravstva. Upozorila je i na nedovoljan broj edukacija osoblja te najavila daljnje utvrđivanje odgovornosti uprave i Upravnog vijeća Klinike.

Zbog sumnje na teško ubojstvo Periša četvorica medicinskih tehničara nalaze se u istražnom zatvoru. Odvjetnik obitelji još je 23. listopada podnio kaznenu prijavu DORH-u i zatražio inspekcijski nadzor. Inspekcija je prijavu zaprimila 26. listopada, no ostaje otvoreno pitanje što je poduzimala nakon toga. DORH nije odgovorio na Indexova pitanja o postupanju nakon prijave i razlozima zbog kojih snimke nisu ranije izuzete.