Ostavite ručnik ili suncobran preko noći na plaži i mogli biste skupo platiti: U Italiji kazne do 500 eura

Britanski turisti koji ljetuju u Italiji upozoreni su da bi zbog ostavljanja suncobrana, stolica ili ručnika na javnoj plaži preko noći mogli ostati bez svojih stvari i dobiti kaznu do 500 eura, prenosi N1.

Namjerno ostavljanje suncobrana, stolice ili ručnika na javnoj plaži preko noći kako bi se idućeg dana osiguralo dobro mjesto možda se čini bezazlenim, no u Italiji je takva praksa izričito zabranjena. Za nju se može izreći kazna od oko 425 funti, odnosno 500 eura, a trošak može biti i veći ako zaplijenjene stvari treba nadomjestiti.

Talijanske vlasti pojačale su nadzor nad takozvanim "furbetti dell’ombrellone", odnosno "prevarantima sa suncobranima". Riječ je o ljudima koji pokušavaju zauzeti mjesta na besplatnim javnim plažama dok se sami ondje ne nalaze.

U nedavnoj akciji u ranim jutarnjim satima na plaži Laghetto u Torre del Grecu, nedaleko od Napulja, pripadnici Obalne straže i lokalne službe uklonili su oko 40 ostavljenih predmeta, među kojima su bili suncobrani, stolice i stolovi. Prema pisanju Liverpool Echoa, dio opreme na plaži je navodno ostao dulje od dva dana.

Odgovornima prijete kazne do 425 funti, odnosno 500 eura, dok bi povrat zaplijenjenih stvari mogao zahtijevati dugotrajniji administrativni postupak.

Graziano Gagliardi, stručnjak za putovanja iz Private Italy Toura, rekao je: "Britanci bi ovo mogli prepoznati kao ekvivalent ostavljanju ručnika na hotelskoj ležaljci kako bi se rezerviralo mjesto. Razlika je u tome što je besplatna talijanska plaža javno zemljište, pa ostavljanje opreme preko noći može biti tretirano kao neovlašteno zauzimanje prostora, a ne samo kao nepristojno ponašanje."

'Pravila postoje i da bi se spriječilo da ljudi danima neformalno zauzimaju najbolja mjesta na plaži'

Besplatne plaže u Italiji imaju posebnu važnost jer mnogim popularnim obalnim područjima upravljaju privatni lido objekti, gdje turisti moraju platiti najam ležaljki i suncobrana.

Gagliardi objašnjava da osoba koja ostavi opremu na besplatnoj plaži preko noći zapravo dio zajedničkog javnog prostora pretvara u vlastiti privatni prostor, i to bez plaćanja ili dopuštenja.

"Te se kazne ne izriču samo zato što vlastima smetaju ručnici bez nadzora. Pravila postoje kako bi se očuvao pristup javno vlasništvu obale i spriječilo da ljudi neformalno zauzimaju najbolja mjesta na plaži danima", rekao je Gagliardi.

Dodao je: "Oprema također može stvarati praktične probleme. Stolice, stolovi i suncobrani ostavljeni na pijesku mogu ometati čišćenje plaže, pristup u hitnim slučajevima i jutarnje sigurnosne provjere. Suncobran koji nije pravilno pričvršćen također može postati opasan ako se vrijeme tijekom noći promijeni."

'Najjednostavnije pravilo jest - ako odlazite s plaže na kraju dana, sa sobom ponesite svaki predmet koji ste ponijeli'

Pojačani nadzor prvenstveno je usmjeren na opremu koja se namjerno ostavlja preko noći ili na dulje vrijeme. To ne znači da će turist automatski biti kažnjen ako nakratko napusti svoje mjesto kako bi se okupao ili otišao po piće.

"Namjera je važna, ali putnici se ne bi trebali oslanjati na pretpostavke. Ako još koristite plažu i nakratko odete u more, to je potpuno drugačije od situacije u kojoj sve osim stolice ostavite na plaži i vratite se u hotel do sljedećeg jutra", upozorio je Graziano.

Savjetovao je: "Najjednostavnije pravilo jest da, ako odlazite s plaže na kraju dana, sa sobom ponesete svaki predmet koji ste donijeli."

Vlasti tvrde da takva praksa zadire u pravo drugih kupača da koriste javne plaže. Talijanska Obalna straža i lokalna policija zbog toga su provodile slične akcije uklanjanja opreme u brojnim obalnim područjima.

Kampanja noćnih kontrola na talijanskim plažama

U Castellabateu u Kampaniji tijekom noćnih kontrola u srpnju zaplijenjeno je oko 200 suncobrana, stolica, ležaljki i drugih predmeta. Akcijom je više od 3000 četvornih metara plaže vraćeno u javnu uporabu, a službe su potvrdile da će se nadzori nastaviti tijekom cijelog ljeta.

Još stotine suncobrana, ležaljki i ručnika uklonjene su s plaže Micenci u Donnalucati na Siciliji tijekom druge akcije provedene u zoru. Oprema je zaplijenjena nakon što je preko noći ostavljena na javnoj plaži.

U Campomarinu je, prema La Siciliji, u još jednoj akciji uklonjeno oko 170 predmeta, čime je za javnu uporabu oslobođeno više od 10.000 četvornih metara plaže.

'Ostavljanje jeftine stolice preko noći nije besplatan sustav rezervacije

Graziano je rekao: "Razmjeri ovih akcija pokazuju da nije riječ o nekom nepoznatom pravilu koje se primjenjuje samo na jednu plažu u blizini Napulja. Slične akcije provedene su u Kampaniji, Moliseu, na Siciliji i u drugim obalnim područjima. Turisti nikada ne bi trebali pretpostaviti da je nešto dopušteno samo zato što to rade i drugi. Službenici mogu provoditi kontrole prije nego što se turisti probude, što znači da bi stolica mogla već biti uklonjena kada se vrate."

Britancima koji žele sigurno mjesto preporučuje se rezervacija ležaljke u licenciranom lido objektu ili korištenje službenog sustava za rezervaciju plaže, ako je dostupan.

Gagliardi je rekao: "Pitajte hotel ili domaćina postoje li na obližnjim plažama lokalne odluke, vrijeme zatvaranja ili službene rezervacije. Na informativnim pločama na ulazu također može biti navedeno kada se oprema mora ukloniti. Ako vam je potreban hlad i ne želite svakog jutra dolaziti rano, rezervirajte suncobran na određenom mjestu u priznatom beach clubu."

Zaključio je: "Ostavljanje jeftine stolice preko noći nije besplatan sustav rezervacije, a gubitak stolice mogao bi biti najmanja posljedica. Javne plaže pripadaju svima. Najsigurniji je pristup jednostavan: kada se vratite u smještaj, ponesite sa sobom ručnik, stolicu, stol i suncobran."