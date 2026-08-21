Ostavio posao u Münchenu zbog Splita, a onda šok: "Preko noći su odustali, nudili su mi neobično veliku plaću"

Jedan od najcitiranijih hrvatskih teorijskih fizičara Goran Senjanović u novoj epizodi svojeg SeeSaw podcasta progovorio je o neuspjeloj suradnji sa Sveučilištem u Splitu i projektu osnivanja Međunarodnog centra za teorijsku fiziku. Otkrio je kako je zbog povratka u rodni Split napustio posao u Münchenu, no tvrdi da se od dogovorenog projekta potom iznenada odustalo. Prema Senjanovićevim riječima, Senat Sveučilišta u Splitu u veljači 2024. godine potvrdio je osnivanje Centra za teorijsku fiziku, što je trebalo biti temelj i za njegovo imenovanje na takozvanu Chair poziciju.

"Ostavio sam posao u Münchenu"

Senjanović kaže da je projekt shvatio iznimno ozbiljno te da je zbog mogućnosti rada u Splitu povukao konkretne poteze. "Odlukom Senata Sveučilišta u Splitu, u veljači 2024. godine, potvrđeno je osnivanje Centra za teorijsku fiziku u Splitu kao osnova za moje imenovanje na Chair poziciju. Zbog prilike da dođem u moj Split i ovdje privučem vrhunske znanstvenike ostavio sam posao u Münchenu", kazao je. Dodao je da je, nakon što je projekt službeno najavljen, o njemu obavijestio i kolege iz međunarodne znanstvene zajednice te pronašao mlade kandidate koji bi mogli raditi u budućem Centru. No, prema njegovoj verziji događaja, plan se zatim iznenada promijenio. "Nažalost, dogodio se jedan neobjašnjivi presedan gdje se preko noći odustalo od Centra i dogovorene pozicije, te mi je ponuđena savjetnička funkcija rektoru, van akademskih struktura i bez realnih radnih odgovornosti, s neobično velikom plaćom", rekao je Senjanović.

Odbio ponudu: "Iz moralnih i etičkih razloga"

Takvu je ponudu, kaže, odbio. "Tu ponudu sam odbio iz moralnih i etičkih razloga, a i dalje smatram da u Splitu postoji potencijal da napravimo znanstveni pothvat kakav do sada nije postojao u Hrvatskoj", poručio je. Projekt osnivanja Međunarodnog centra za teorijsku fiziku imao je, navodi se, podršku niza uglednih svjetskih fizičara, među kojima su Rabindra Mohapatra, Jogesh Pati, Jim Virdee te nobelovac Sheldon Lee Glashow, jedan od najpoznatijih fizičara u području elementarnih čestica.

Oni su u pismima podrške pohvalili Senjanovićev znanstveni rad i podržali ideju osnivanja Centra koji bi, prema zamisli projekta, mogao Split i Hrvatsku snažnije pozicionirati na međunarodnoj znanstvenoj karti.

Od Splita ipak ne odustaje

Unatoč tome što planirani projekt nije realiziran, Senjanović tvrdi da od razvoja znanosti u Splitu nije odustao. Financirao je znanstvene posjete i seminare na FESB-u, privodi kraju prijavu za ERC projekt, a radi i na osnivanju vlastitog znanstvenog centra. Cilj mu je, navodi se, stvoriti mjesto koje bi moglo postati referentna točka za obrazovanje i razvoj fizike u Splitu i Hrvatskoj.

U nastavku jesenskog ciklusa SeeSaw podcasta Senjanović će zajedno s Damirom Lelasom sa splitskog FESB-a govoriti o fizici elementarnih čestica, popularizaciji i vrednovanju znanosti, obrazovanju te širim društvenim temama. Preostalih sedam epizoda izlazit će svakog četvrtka, a bit će dostupne putem službenog YouTube kanala. Proljetni ciklus podcasta prikupio je gotovo 150.000 emitiranja diljem svijeta.

Među najcitiranijim hrvatskim znanstvenicima

Goran Senjanović autor je više od 150 znanstvenih radova, citiranih desetke tisuća puta. Posebno je poznat po doprinosu razvoju "mehanizma klackalice" neutrinske mase, po kojem je SeeSaw podcast i dobio ime, te kao jedan od začetnika teorije lijevo-desne simetrije. U suradnji s fizičarem Wai-Yee Keungom predložio je i način testiranja te teorije i podrijetla mase neutrina, koji je postao važan model za neutrinsku fiziku na akceleratorima poput Velikog hadronskog sudarača u CERN-u. Njegov rad "Neutrino Mass and Spontaneous Parity Violation" citiran je oko 8.000 puta i nalazi se među najcitiranijim radovima iz područja fizike elementarnih čestica. Osim istraživačkog rada, Senjanović je godinama sudjelovao i u obrazovanju mladih znanstvenika, posebice kroz Međunarodni centar za teorijsku fiziku (ICTP) u Trstu, gdje je radio s talentima iz brojnih zemalja svijeta.