Ostavili ste upaljeno svjetlo u autu? Već nakon pet sati mogli biste ostati bez mogućnosti pokretanja motora

Zaboravite li ugasiti unutarnje svjetlo ili ne zatvorite vrata automobila do kraja, akumulator se kod nekih vozila može isprazniti dovoljno da idućeg jutra više ne možete pokrenuti motor.

Marin Morava, tehnički savjetnik u Hrvatskom autoklubu, objasnio je za HAK Reviju koliko je potrebno da se to dogodi.

Akumulatori manjeg kapaciteta, primjerice u vozilima s benzinskim motorima, mogu se tijekom noći toliko isprazniti ako ostane uključeno osvjetljenje putničkog prostora da sljedećeg dana više nije moguće pokrenuti motor. Upravo je to jedan od najčešćih problema.

Takve situacije najčešće pogađaju akumulatore starije od dvije godine, kojima je zbog većeg broja ciklusa punjenja i pražnjenja kapacitet već smanjen.

Kod starijih vozila unutrašnjost je često osvijetljena jednom žaruljicom snage pet vata. S druge strane, neka vozila imaju tri sekcije rasvjete u prednjem dijelu putničkog prostora, a opremljeniji modeli, poput karavana, mogu imati i dodatnu rasvjetu za stražnju klupu i putnički prostor. U tom slučaju broj žaruljica, odnosno trošila, može narasti s jedne na čak pet.

'Problemi s pokretanjem motora mogu nastupiti već nakon povratka vozilu nakon petog sata rada istih žaruljica u stanju mirovanja'

Ovisno o broju uključenih žaruljica, struja koja prolazi dok je vozilo u stanju mirovanja kreće se otprilike između 0,4 i 2 ampera. To starijem akumulatoru može predstavljati problem, osobito kada je uključeno više rasvjetnih pozicija.

"Problemi s pokretanjem motora mogu nastupiti već nakon povratka vozilu nakon petog sata rada istih žaruljica u stanju mirovanja. Ostat će nešto struje u vozilu za manja trošila, ali je to nedovoljno da startamo motor", govori Morava.

Ovakav problem najčešće nastaje kada vrata vozila nisu potpuno zatvorena ili kada vozač tijekom završetka vožnje ručno uključi unutarnju rasvjetu kako bi nešto pročitao. Ako nakon toga prekidač ne vrati na automatsko isključivanje i napusti vozilo, može očekivati da će se svjetlo samo ugasiti, no to se ne mora dogoditi.

Ako je svjetlo ostalo uključeno predvečer, vozač će to najčešće primijetiti tek idućeg jutra. Tada može ostati neugodno iznenađen jer vozilo ne reagira na daljinski ključ pa u njega mora ući mehaničkim ključem kroz bravu na vratima.

Treba provjeriti i jesu li isključena sva trošila u vozilu

Mnoga vozila nakon zaključavanja imaju funkciju postupnog gašenja unutarnje rasvjete, koja se aktivira dvije do deset sekundi nakon zaključavanja. Zbog toga se pri zaključavanju automobila podrazumijeva da će se svjetlo ugasiti. Ipak, ako vrata nisu dovoljno zatvorena, kod nekih modela rasvjeta može ostati uključena.

Nova vozila uglavnom su zaštićena od takvog problema jer se svjetla gase nakon desetak minuta čak i ako vrata ostanu otvorena. Kod starijih automobila zato nije loše nakon zatvaranja vozila pričekati i provjeriti jesu li se svjetla ugasila.

Treba provjeriti i jesu li isključena sva trošila u vozilu, od vanjske i unutarnje rasvjete do uređaja priključenih na auto-upaljač. Time se može spriječiti nepotrebno pražnjenje akumulatora i izbjeći situacija u kojoj sljedećeg dana nije moguće pokrenuti motor.

Ako se vozilo ne može pokrenuti, a prisutni su prepoznatljivi znakovi praznog akumulatora, preporuka je kontaktirati pomoć na cesti na broj 1987 i zatražiti stručan savjet.