Ostatke hrane zamotavate u aluminijsku foliju? Evo što o tome kažu stručnjaci

Ipak, nije najbolji izbor za svaku namirnicu. Kod određenih vrsta hrane aluminij može reagirati s kiselinama i solju, a kod ostataka kuhanih jela puno je važnije pitanje koliko ih brzo ohladimo i spremimo u hladnjak.

Rajčica, ocat i citrusi ne vole aluminijsku foliju

Poseban oprez potreban je kod kiselih namirnica i jela. To uključuje rajčice i umake od rajčice, hranu s većom količinom octa, limunovog ili drugog citrusnog soka, kao i neka jela s vinom, prenosi N1.

Kiselina može ubrzati reakciju s aluminijem. Ako je hrana dugo u kontaktu s folijom, ona može početi propadati, a na njezinoj se površini mogu pojaviti sitne rupice. Može se promijeniti i okus hrane.

Zato ostatke bolonjeza, umaka od rajčice ili sličnih jela nije preporučljivo dugo držati zamotane u aluminijsku foliju. Bolji izbor je staklena ili druga prikladna posuda s poklopcem.

Oprez i sa slanom hranom

Slično vrijedi i za vrlo slanu hranu. Sol može ubrzati reakcije aluminija, osobito u kombinaciji s kiselinom i toplinom.

Jedan od primjera je marinirano meso. Marinade često sadrže sol, ocat, vino, limunov sok ili druge kisele sastojke. Umjesto aluminijske folije, takvo je meso bolje staviti u zatvorenu staklenu ili kvalitetnu plastičnu posudu.

Veći problem od folije može biti način hlađenja

Kod ostataka kuhanih jela postoji još važnije pravilo – ne ostavljati ih satima na sobnoj temperaturi.

Hranu nakon obroka treba pravodobno ohladiti i spremiti u hladnjak. Velike količine vruće hrane nije dobro čvrsto omotati s nekoliko slojeva folije jer se tako usporava oslobađanje topline.

Mnogo je bolje veću količinu podijeliti u nekoliko manjih i plićih posuda. Tako će se hrana brže ohladiti prije spremanja u hladnjak.

Posebno pazite na rižu i tjesteninu

Kuhana riža, tjestenina i druge škrobne namirnice zahtijevaju dodatni oprez. U njima se mogu nalaziti spore bakterije Bacillus cereus, koje mogu preživjeti kuhanje. Ako pripremljena hrana predugo ostane na temperaturi pogodnoj za razmnožavanje bakterija, može postati rizična za konzumaciju.

Zato rižu i tjesteninu ne treba satima ostavljati na sobnoj temperaturi dok čekamo da se potpuno ohlade. Ostatke je najbolje što prije staviti u hladnjak, a veće količine rasporediti u pliće posude.

Pečeni krumpir u foliji također može biti problem

Poseban slučaj je krumpir koji se peče zamotan u aluminijsku foliju. Sama folija tijekom pečenja nije problem, ali problem može nastati ako se pečeni krumpir nakon toga satima ostavi zamotan na sobnoj temperaturi.

Takvi uvjeti mogu pogodovati razvoju bakterije Clostridium botulinum, koja proizvodi toksin odgovoran za botulizam.

Ako krumpir nećete odmah pojesti, preporučuje se ukloniti foliju i pravodobno ga spremiti u hladnjak.

Posuda s poklopcem često je bolji izbor

Za spremanje ostataka najbolji je izbor posuda namijenjena čuvanju hrane koja se može dobro zatvoriti. Staklene posude posebno su praktične za kisela i slana jela jer ne reagiraju s hranom.

Dobar izbor su i kvalitetne plastične posude namijenjene kontaktu s hranom te posude od nehrđajućeg čelika. Za brzo hlađenje ostataka najbolje su pliće posude.

To, naravno, ne znači da aluminijsku foliju treba izbaciti iz kuhinje. Ona je i dalje vrlo korisna za pečenje i kratkotrajno čuvanje brojnih namirnica.