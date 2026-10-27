Ostali bez gomile novca, policija objavila svjedočanstva: 'Došao mi je na vrata, pokazao značku'

Policija gotovo svakodnevno objavljuje informacija o prijevarama na koje nasjedaju lakomisleni građani i ostaju ponekad bez golemih iznosa novca. Redovito prevaranti igraju na osjećaj emocija ili želje pojedinaca da brzo i lako zarade dodatni novac.

Osječko - baranjska policija objavila je kako su u istom danu dobili prijeve za čak tri različite prijevare u kojima su žrtve ostale bez sveukupno 34.450 eura.

U jednom slučaju je 57-godišnjak mislio da ulaže u zlato i naftu te je od rujna do listopada više puta uplatio sveukupno 7250 eura.

U drugom slučaju je prevarant u zabludu doveo 79-godišnjakinju iz Batine te lagao da treba novac za liječenje bliske osobe. Ona je neznancu na svojoj adresu predala 7200 eura.

Dodatno, u trećem slučaju u Kneževim Vinogradima na isti način prevarant je u zabludu doveo i muškarca od 79 godina. I on je na svojoj vlastitoj adresi neznancu predao 20.000 eura, piše Net.

Policija objavila svjedočanstva žrtava: 'Recite bližnjima'

Policija je navela da tragaju a počiniteljima ovih drskih prijevara.

"Vaše bližnje i susjede u zlatnoj dobi potrebno je upoznati sa samozaštitnim ponašanjem", naveli su.

Prvo pravilo koje savjetuju da prenesu svojim starijih sugrađanima i bližćnjima je da ne puštaju nepoznate ljude u svoj dom.

''Došao mi je na vrata i predstavio se kao policajac. Pokazao je značku. Rekao je da provjerava novčanice zbog sumnje u krivotvorenje. Povjerovala sam mu i predala sav novac. Ostala sam bez svega.'', policija je objavila samo jedno od svjedočanstva žrtve.

Izu policije kažu: "Na vrata Vam nikada neće doći policajac i tražiti novac."

Drugi savijet je da se nikad ne nasjeda na ljubaznost nepoznate osobe na vratima.

''Pokucala mi je mlada trudna žena i zatražila čašu vode. Kada sam joj otišao po čašu vode, ukrala mi je svu moju životnu ušteđevinu.'', bio je još jedan citat žrtve koje je osjećčko baranjska policija ojavila.

Dodaju i ovo: "Ništa ne potpisujte bez savjeta s osobama od povjerenja."

U jednom od slučaja žrtva je rekla: "'Sklopio sam ugovor s teleoperaterom, koji mi je preskup, a ne mogu prekinuti ugovor.''

Dodaju i da nikad ne treba dijeliti osobne i bankovne podatke putem interneta ili telefona jer ponekad prijevara krene upravo na ovaj način.

''Dala sam sve svoje osobne i bankovne podatke nepoznatoj osobi. Ubrzo sam shvatila da sam ostala bez novca. Kako ću reći svojima?'', još je jedno od svjedočanstva policije.

Na kraju iz osječkop-baranjeske policije dodaju i ovo: "Preporučamo posjet internet stranici webheroj.hr, koja je dio projekta Ministarstva unutarnjih poslova, a na kojoj se nalaze detaljne informacije o vrstama prijevara, kako ih prepoznati te konkretne savjete kako se zaštititi i unaprijediti svoju računalnu sigurnost."