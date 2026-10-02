Ostala bez vozačke pa ponovno sjela za volan. Policija joj oduzela Smart-a

Prometna policija sinoć je uhitila 30-godišnju vozačicu koja je upravljala automobilom iako joj je vozačka dozvola ranije ukinuta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova.

Policijski službenici zaustavili su je u četvrtak, 1. listopada, oko 21.40 sati.

Odbila testiranje na droge

Utvrđeno je da 30-godišnjakinja upravlja vozilom prije ponovnog stjecanja prava na upravljanje jer joj je vozačka dozvola ukinuta zbog 12 negativnih prekršajnih bodova.

Vozačica je odbila i testiranje na prisutnost droga u organizmu, a policija navodi da je uz to počinila još četiri prometna prekršaja.

Riječ je, prema policijskim informacijama, o ponavljačici teških prometnih prekršaja koja je tijekom posljednje tri godine tri puta pravomoćno kažnjavana zbog takvih prekršaja.

Policija joj oduzela Smart

30-godišnjakinja je uhićena, a policija joj je privremeno oduzela automobil marke Smart.

Tijekom dana bit će, uz optužni prijedlog, odvedena na sud. Policija će predložiti da joj se odredi zadržavanje kako bi je se spriječilo u ponavljanju prekršaja te da joj se izrekne kazna zatvora u trajanju od 60 dana.

U dostavljenom policijskom priopćenju posljednja rečenica je prekinuta kod navoda da će se od suda tražiti i „donošenje odluke o trajnom...“, pa nije navedeno na što se taj dio prijedloga točno odnosi.