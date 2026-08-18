Ossoff žestoko napao Trumpa, Bijela kuća uzvratila uvredama: U središtu sukoba našla se njegova bliska suradnica

Američki demokratski senator Jon Ossoff, kojeg se sve češće spominje među potencijalnim kandidatima za predsjedničke izbore 2028. godine, otvorio je novi politički sukob s predsjednikom Donaldom Trumpom i njegovim najbližim suradnicima.

Ossoff, koji se u studenom bori za novi mandat u Senatu, tijekom predizbornog skupa u Atlanti kritizirao je Trumpov način obavljanja predsjedničke dužnosti, ali i spomenuo njegovu izvršnu pomoćnicu Natalie Harp.

Senator je ustvrdio da Trump, dok američki vojnici sudjeluju u operacijama, vrijeme provodi spavajući na sastancima, igrajući golf i baveći se drugim stvarima umjesto predsjedničkim poslom.

„On ne želi raditi taj posao“, poručio je Ossoff, a zatim se dotaknuo Trumpovih građevinskih projekata i putovanja s Natalie Harp.

Upravo je spominjanje predsjednikove bliske suradnice privuklo posebnu pozornost američke javnosti i izazvalo burne reakcije iz Bijele kuće.

Watch Jon Ossoff expose the real truth about the #IranWar and that lying pedophile Trump. pic.twitter.com/knCik9f93K — 🦊 UFOx (@_uf0x) August 17, 2026

Trump uzvratio Ossoffu

Trump je na pitanje novinara o Ossoffovim riječima senatora usporedio s Pee-wee Hermanom, poznatim televizijskim likom kojeg je utjelovio glumac Paul Reubens.

Predsjednik je potom govorio o građevinskim zahvatima u Bijeloj kući, naglašavajući kako projekt na kojem radi predstavlja znatno više od obične dvorane.

Još oštrije reakcije stigle su od Trumpovih suradnika. Direktor komunikacija Bijele kuće Steven Cheung Ossoffa je na društvenim mrežama zasuo uvredama, nazvavši ga, među ostalim, „gubitnikom“ i političkim ekstremistom.

Glasnogovornik Bijele kuće Davis Ingle također je osobno napao demokratskog senatora, optužujući ga da pokušava imitirati Baracka Obamu.

Jon Jackoff has to be the biggest cuck loser in politics. Instead of denigrating hard working people serving their country, Jon should look deep into his soul and ask himself why he's a miserable person who hates this country. It's because he's a radical, extremist Dumocrat. https://t.co/rAUJofbdx0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) August 17, 2026

Važna izborna bitka u Georgiji

Oštrina reakcija pokazuje koliko je Ossoffova utrka za novi mandat politički važna. Demokratski senator u Georgiji odmjerit će snage s republikanskim zastupnikom Mikeom Collinsom, Trumpovim saveznikom koji uživa njegovu javnu podršku.

Ossoff svoju kampanju pokušava usmjeriti na pitanja troškova života, korupcije i američke vanjske politike.

Prema anketi Fox Newsa iz lipnja, imao je prednost od 13 postotnih bodova, no očekuje se da bi se izborna utrka mogla znatno zaoštriti kako se bude približavao studeni.

Trump bi se u nju mogao uključiti i financijski. Njegov politički odbor MAGA Inc. raspolaže sa stotinama milijuna dolara, a prema izvorima upoznatima s planovima, već je odobreno nekoliko milijuna dolara za predstojeće političke aktivnosti.

Jon Ossoff is a cringeworthy, feminine theatre kid cosplaying as Barack Obama. Nobody gives a shit what this lightweight loser says. https://t.co/xm8Tggwg90 — Davis R. Ingle (@davis_ingle) August 17, 2026

Tko je Natalie Harp?

Sukob je u središte pozornosti ponovno doveo Natalie Harp, jednu od osoba iz Trumpova kruga koja je široj javnosti znatno manje poznata, ali prema američkim medijima ima velik pristup predsjedniku.

Harp Trumpa redovito prati na putovanjima, uključujući njegove odlaske u Mar-a-Lago i golf klub u Bedminsteru. Bila je i među malobrojnim suradnicima koji su ga pratili tijekom jednog sigurnosno osjetljivog putovanja u Turskoj.

Trump ju je zapazio još 2019. nakon njezina televizijskog nastupa na Fox Newsu, gdje je govorila o liječenju raka i zahvalila njegovoj politici „Right to Try“, koja teško bolesnim pacijentima omogućuje pristup određenim eksperimentalnim terapijama.

Nakon toga pojavljivala se na konzervativnim skupovima i Republikanskoj nacionalnoj konvenciji 2020., radila je za One America News, a 2022. postala je Trumpova osobna pomoćnica.

Prema ranijem pisanju New York Timesa, njezin odnos s Trumpom privukao je pozornost i unutar njegova kruga. Danas je jedna od suradnica koje su mu gotovo neprestano u blizini, a predsjednik joj, prema medijskim izvještajima, diktira i dio poruka i objava za društvene mreže.

Najnoviji sukob s Ossoffom tako je osobu koja uglavnom djeluje izvan svjetla reflektora iznenada doveo u samo središte američke političke borbe.