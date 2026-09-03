Ospice ponovno u Hrvatskoj

Ospice su ponovno u Hrvatskoj. Potvrđena su dva slučaja - prva ove godine.

- Imali smo jednog hospitaliziranog bolesnika koji je zaprimljen krajem prošlog tjedna, a sada je već pušten na kućno liječenje. Znamo i za još jedan kontakt koji je kod nas prošao pregled i dijagnostiku te je također otpušten na kućno liječenje. Očito postoji epidemiološka poveznica s boravkom u inozemstvu, konkretno na Kosovu, rekao je Zoran Barušić, zamjenik ravnateljice Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“.

Cijepni status nije poznat, epidemiolozi su pod nadzor stavili i 20-ak njihovih kontakata.

- Što se tiče epidemiološke obrade, ona je intenzivna i provodi se. Svi kontakti oboljelih su obrađeni, a provjeren je i njihov cIjepni status. Tko se stigao postekspozicijski cijepiti, cijepljen je, a dio ljudi upućen je i na provjeru serološkog statusa. Možemo reći da je epidemiološka obrada ovih slučajeva pri kraju i nadamo se da daljnjeg širenja neće biti, rekla je Vesna Višekruna Vučina, voditeljica Odjela za cijepljenje HZJZ-a, piše HRT.

Hrvatskoj prijeti povratak ospica

Simptomi su osip, kašalj, curenje iz nosa, iritacija očiju i visoka temperatura. Zaraza se prenosi kapljičnim putem.

- Osoba koja je zarazna čak kad ode iz prostorije ta prostorije je idućih dva sata potencijalno mjesto infekcije za neimunu osobu. tako da ono što uvijek u epidemiologiji ospica navodimo kao primjer te zarazne bolesti gdje vidimo kojom brzinom se među neimunim osobama može proširiti, navela je Višekruna Vučina.

Cijepljenje protiv ospica nema alternativu, s druge strane, posljednjih 15-ak godina bilježimo pad broja cijepljenih.

- Pogotovo prema jugu. Znamo da je velik problem već prema Dubrovniku, gdje procijepljenost pada čak i ispod 70 posto. U globalu nismo zadovoljni jer to nije dovoljno. Za postizanje kolektivnog imuniteta procijepljenost bi trebala biti oko 95 posto. To znači da već sada ulazimo u zonu rizika da se ospice ponovno pojave kao zarazna bolest koja se širi, rekla je dr. med., spec. pedijatrije Tereza Tičić, dopredsjednica Hrvatskog pedijatrijskog društva.

A širiti, kažu, treba provjerene i znanstveno utemeljene informacije.

- Što znači bolju informiranost roditelja, više znači razgovaranja s njima i uvjeravanja da je cijepljenje zaštita, a ne nešto što je samo obaveza, pojašnjava Tičić.

Na Kosovu, odakle su nam ospice stigle, više je od 150 oboljelih.