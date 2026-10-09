Osnovna škola Kraljice Jelene proslavila 20. rođendan, Ninčević: „U Solinu imamo drugačije 'probleme' od drugih gradova“

Osnovna škola Kraljice Jelene u Solinu proslavila je 20 godina postojanja, a obilježavanju ove značajne obljetnice pridružio se i solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević. Tom je prigodom uputio čestitke učenicima, nastavnicima i svim djelatnicima škole, naglasivši važnost obrazovanja i uloge koju škole imaju u odrastanju mladih generacija.

– Dvadeset godina jedne škole nekome će se možda učiniti kratkim razdobljem, ali kada govorimo o školi, govorimo o tisućama djece, generacijama učenika, učitelja i roditelja, o prijateljstvima, uspomenama i životnim lekcijama koje ostaju za cijeli život – poručio je Ninčević.

Istaknuo je kako škola nije samo mjesto stjecanja znanja, nego i prostor u kojem djeca odrastaju, razvijaju svoje sposobnosti i stvaraju prijateljstva.

– Škola nije samo zgrada u kojoj se odvija nastava. Škola je mjesto odrastanja djece, stvaranja prvih prijateljstava, mjesto gdje učenici otkrivaju svoje talente, uče kako surađivati i prihvaćati druge – naglasio je.

„Dok drugi imaju sve manje djece, mi tražimo dodatni prostor“

Govoreći o obrazovanju i demografskim izazovima, solinski gradonačelnik posebno se osvrnuo na situaciju u Solinu, koji se, prema njegovim riječima, suočava s drugačijim problemima od brojnih drugih hrvatskih gradova i općina.

– Kad govorimo o djeci i mladima, Solin ima posebnost na koju možemo biti ponosni. U vremenu kada se većina gradova i općina suočava s manjkom djece i sve manjim brojem učenika, mi u Solinu imamo druge „probleme“ – kako osigurati prostor za kvalitetno učenje i odrastanje – istaknuo je Ninčević.

Naglasio je kako je jedan od prioriteta gradske uprave stvaranje boljih uvjeta za učenike, posebno kada je riječ o organizaciji nastave.

– Želimo riješiti izazove s kojima se susreću naše škole i u suradnji sa Županijom, kao osnivačem, našim učenicima osigurati jednosmjenski rad u školama – poručio je gradonačelnik.

Poruka učenicima i učiteljima

Ninčević je učenicima poželio uspješno školovanje, ali ih je podsjetio i na važnost uživanja u djetinjstvu.

– Draga djeco, želim da u školi imate što više lijepih trenutaka, novih prijateljstava, smijeha i uspjeha. Učite i stječite nova znanja, ali nemojte zaboraviti uživati u djetinjstvu i stvarati uspomene koje ćete jednog dana rado prepričavati – poručio je.

Posebnu zahvalu uputio je učiteljima i nastavnicima, istaknuvši njihovu važnu odgojnu ulogu.

– A vama, dragi učitelji i nastavnici, hvala što osim znanja našoj djeci prenosite i one vrijednosti koje su možda važnije od znanja – poštovanje, solidarnost i prijateljstvo – naglasio je.

Na kraju je svim učenicima, učiteljima, nastavnicima i zaposlenicima Osnovne škole Kraljice Jelene čestitao Dan škole i 20. obljetnicu njezina djelovanja.