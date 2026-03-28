Osnovan novi DPH u Sloveniji

Nakon Kranja i Krškog, susjedna Slovenija dobila je i treće društvo prijatelja Hajduka, i to iz Murske Subote. Koji su motivi osnivanja DPH, prokomentirao nam je predsjednik Darian Sever, javljaju iz HNK Hajduk Split.

"Velika smo skupina ljubitelja Hajduka iz Murske Sobote. Trenutno nas je otprilike oko 100 članova, a interes za naše društvo stalno raste. Nogomet nas povezuje, zato često zajedno odlazimo na utakmice i s tribina glasno podržavamo naš klub. Među nama je uvijek dobra energija, puno navijanja i prava navijačka atmosfera. Većina članova ima i godišnje ulaznice, jer se, kako kažemo, trudimo ići gotovo na svaku utakmicu, bilo doma ili na gostovanjima. Klub podržavamo vjerno i srcem, bez obzira na udaljenost, govori Darian o navikama navijača Hajduka iz Murske Subote i dodaje:

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Ni minuli vikend nije bilo drugačije, putovali smo na gostovanje protiv Vukovara u Osijek, i tako ponovno stali uz naš klub i dali mu podršku kakvu zaslužuje. U budućnosti ćemo isto tako. Kamo god ide klub, idemo i mi!

DPH Murska Subota počinje s radom, a našim dragim prijateljima u prekrasnoj Sloveniji želimo pune sreće u promicanju hajdučkih vrijednosti!