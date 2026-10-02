Osmorica optuženih za protjerivanje Srpskog kulturnog društva s Blatina: Tužiteljstvo predlaže uvjetni zatvor za zločin iz mržnje

Za incident koji se odigrao početkom studenog prošle godine na Blatinama, kada je skupina osoba zaprijetila Srbima okupljenima u prostorijama gradskog kotara, Općinsko državno odvjetništvo u Splitu podiglo je optužnicu! Osmorica se terete za dva kaznena djela - nasilničko ponašanje te povredu prava na okupljanje - i za svako nedjelo s tužiteljstva su predložili po osam, odnosno šest mjeseci zatvora. Ukupno protiv svakog od osmorice traže godinu dana zatvora, ali neće morati optuženici iza rešetaka jer je čak i predložena kazna uvjetno, neće u zatvor ako u tri godine ne počinje novo kazneno djelo!

A cijeli taj slučaj izazvao je dosta pažnje, medijske i druge. Jer u prostorijama kotara Blatine nisu bili naoružani četnici, nego mahom djeca i nekoliko starijih, ukupno tridesetak članova Srpskog kulturnog društva Prosvjeta te članovi gostujućeg, 'osvajačkog' Folklornog društva Veliko kolo iz Novog Sada koje se 'sastoji od osoba srednjoškolskog i studentskog uzrasta'. No, čini se da početak studenog neki od optuženih nisu smatrali kao dobar datum za održavanje 'sumnjivih' manifestacija, pa čak ni ovih kulturnih, još pogotovo srbijanskih, makar je bilo planirano sve održati u zatvorenom prostoru, iza debelih zavjesa. Pa su odlučili intervenirati, uvesti malo reda u odveć opuštene regularne organe reda naše države, jer su Plenković i Božinović očigledno nesvjesni kako su ovakve 'manifestacije' samo korak do balvana... Uglavnom, završili su nekoliko dana i u istražnom zatvoru par dana (ne Srbi, nego branitelji), na što je odmah organiziran pomalo neuspio prosvjed (na Rivi se okupilo cca dvije tisuće prosvjednika), jer su prosvjednici smatrali da je ekipa završila iza rešetaka ne po zakonu, nego zbog pritiska (d)novinara-crva....

Ali dobro, to je bilo tada. Pogledajmo zato što piše u optužnom aktu. Osmorica optuženih su 3. studenog 2025. godine, 'zajednički i dogovorno, motivirani netrpeljivošću i mržnjom, sudjelovali u prosvjedu protiv održavanja kulturne manifestacije SKD Prosvjeta, u nakani da spriječe održavanje te manifestacije i u nakani da ponize sve osobe koje su se nalazile u prostorijama GK Blatine Škrape, došli oko 18:40 ispred prostorija kotara'.

Pedesetak osoba odjevenih u tamnu odjeću, većina prekrivenog lica i s kapuljačama, došli su pred prostorije GK Blatine, a optuženi K.B. i S.B. došli do vrata i pitali 'tko je tu odgovoran?'.

Javio im se, kako stoji u optužnici, predsjednik pododbora SKD Prosvjeta M.V., dakle hrvatski državljanin (kako se kasnije otkrilo, čovjek je odlikovan Spomenicom Domovinskog rata, koji je 1991. sudjelovao u obrani Vukovara za što ga je Sabor RH kao branitelja grada-heroja i nagradio, koji je kazao da je on odgovoran.

-Nema ovdje nikakvog održavanja, izađite vani, ako izađete mirno nikome neće biti ništa. - kazao mu je S.B., a kada su Srbi počeli izlaziti, nastavio je govoriti okupljenim maskiranim osobama:

-Bez ikakvih incidenta, ičega, ajde molim vas samo, znači ni slučajno da iko ikoga takne, neće te nitko dirat, slobodno gospođo ajde prođite.

Kad su članovi SKD Prosvjeta i djeca iz Folklornog društva Veliko kolo iz Novog Sada kao i gosti manifestacije krenuli izlaziti iz dvorane, neki iz mase okupljenih su im dobacivali 'Za dom spremni! Ovo je Hrvatska! Smeća srpska! Ubij Srbina!' te pritom pljeskali te uzdizali ruke, navodi se u optužnici Općinskog državnog odvjetništva.

Prema tužiteljstvu (iako optuženi smatraju da je sve prošlo iznimno korektno i bez ikakvog nasilja) cijeli incident ovako opisan 'izazvao je kod osoba koje su izlazile iz dvorane GK Blatine Škrape osjećaj poniženja' te se kulturna manifestacija nije održala.

Optuženi su da su 'iz mržnje osobito drskim ponašanjem na javnom mjestu druge doveli u ponižavajući položaj te onemogućili javno okupljanje koje je organizirano u skladu sa zakonom'.