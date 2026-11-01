Osijek se probudio uoči dolaska Hajduka! Trener poslao jasnu poruku Splićanima

Nogometaši Osijeka upisali su vrijednu pobjedu u 12. kolu SuperSport HNL-a, svladavši Lokomotivu na Maksimiru rezultatom 3:1. Osječka momčad tako je prekinula niz od četiri prvenstvena susreta bez pobjede, a trener Federico Bessone nakon utakmice nije skrivao zadovoljstvo. Posebno je pohvalio igru svojih nogometaša u prvom poluvremenu, ali i najavio sljedeći prvenstveni izazov, kada na Opus Arenu stiže zahuktali Hajduk.
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"Jako sam ponosan na svoju momčad. Nije nam bilo jednostavno, imali smo mnogo ozlijeđenih igrača, a očekivanja su bila velika i stalno se govorilo da moramo biti bolji. Posebno sam sretan zbog svojih dečki i onoga što su prikazali u prvom poluvremenu", kazao je Bessone. Osječani su već u prvom dijelu susreta stekli dva pogotka prednosti. Mrežu Lokomotive zatresli su Luka Tunjić i Niko Farkaš, dok je domaćine u nastavku u igru vratio Mirko Marić. Ipak, pitanje pobjednika riješeno je u samoj završnici, kada je Balelo postavio konačnih 3:1.
"Najboljih 45 minuta otkako sam stigao u Osijek"
Trener Osijeka posebno je naglasio zadovoljstvo onime što je njegova momčad pokazala tijekom prvih 45 minuta. "Bilo je to najboljih 45 minuta koje smo odigrali otkako sam došao u Osijek. Iako nam je nedostajalo mnogo igrača, ova momčad ima kapacitet, što sam već više puta isticao. Presretan sam i ponosan", poručio je. Nakon slavlja na Maksimiru Osijek je stigao do 20 bodova i trećeg mjesta na prvenstvenoj ljestvici. Hajduk je, s druge strane, vodeća momčad prvenstva s 26 osvojenih bodova.
Na Opus Arenu stiže zahuktali Hajduk
Već u sljedećem kolu Osječane očekuje novi veliki izazov. U nedjelju, 8. studenoga, od 15 sati, na Opus Areni gostovat će splitski Hajduk, koji je u posljednjem prvenstvenom nastupu na Poljudu uvjerljivo svladao Goricu s čak 5:0. Bessone je svjestan kvalitete splitske momčadi, ali vjeruje da Osijek pred svojim navijačima može do pozitivnog rezultata. "U sljedećem kolu pokušat ćemo osvojiti bodove i protiv zahuktalog Hajduka. Ipak igramo na domaćem terenu", zaključio je trener Osijeka.
Bit će to zanimljiv prvenstveni ogled u kojem će Hajduk pokušati nastaviti pobjednički niz i učvrstiti se na vrhu ljestvice, dok će Osijek pred domaćom publikom tražiti potvrdu dobre predstave s Maksimira.