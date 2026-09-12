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Osijek razbio Dinamo i upisao veliku pobjedu

Aktualni prvak doživio je težak poraz u Slavniji

Osijek i Dinamo danas su s početkom od 18 sati igrali utakmicu 7. kola SuperSport HNL-a, a slavili su domaćini visokom pobjedom od 4:2 nanijevši Dinamu prvi poraz.

Osijek je poveo već u 12. minuti golom Leóna na asistenciju Bukvića, a u 35. se minuti u strijelce ponovno upisao León, nakon što je pospremio odbijenu loptu u mrežu. 

U drugi su dio domaćini krenuli dobro pa su u 60. minuti povećali prednost na 3:0 preko Vrbančića, a dvostruki strijelac León upisao je i asistenciju. Minutu se nakon Dinamo krenuo vraćati u igru, zabio je Zajc za 3:1. U 2. je minuti sudačke nadoknade Prevljak bio precizan s bijele točke, no Osječani su stavili točku na i pogotkom Bukvića iz 5. minute sudačke nadoknade.

Osijek je ovom pobjedom privremeno zauzeo prvo mjesto ispred Hajduka koji ima utakmicu manje, dok je Dinamo trećeplasirani.

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