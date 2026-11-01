Osijek nakon 50 dana ponovno slavio! Lokomotiva pala na kišnom Maksimiru

Nogometaši Osijeka napokon su prekinuli neugodan niz bez pobjede. U posljednjoj utakmici 12. kola SuperSport HNL-a slavili su na Maksimiru protiv Lokomotive rezultatom 3:1, čime su nakon gotovo dva mjeseca ponovno osvojili sva tri boda.

Susret odigran po kišnom vremenu, pred malobrojnim gledateljima, Osječani su otvorili na najbolji mogući način.

Već u sedmoj minuti Luka Tunjić zatresao je mrežu domaćina i donio gostima rano vodstvo. Prednost Osijeka dodatno je povećana u 36. minuti, kada je Niko Farkaš pogodio za 2:0, rezultat s kojim se otišlo na odmor.

Lokomotiva se vratila u utakmicu, ali Osijek je imao posljednju riječ

U nastavku susreta Lokomotiva je uspjela smanjiti zaostatak. U 60. minuti pogodak za domaću momčad postigao je Mirko Marić, nekadašnji napadač upravo Osijeka, i tako vratio neizvjesnost u utakmicu.

Ipak, gosti su uspjeli sačuvati prednost, a konačan rezultat postavljen je u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Strijelac za 3:1 bio je Balelo, čime je potvrđena važna pobjeda osječke momčadi. Za Osijek je ovaj rezultat posebno značajan jer je riječ o prvoj prvenstvenoj pobjedi nakon 50 dana. Posljednji put Osječani su slavili još 12. rujna, kada su na Opus Areni iznenadili Dinamo rezultatom 4:2.