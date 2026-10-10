OSIJEK - ISTRA 1-3: Prvi ovosezonski poraz Osijeka na Opus Areni, Istra upisala prvu gostujuću pobjedu

Nogometaši Osijeka i Istre 1961 danas su s početkom od 18 sati igrali utakmicu 9. kola SuperSport HNL-a, a slavila je Istra rezultatom 1:3 nakon preokreta.

Osijek je poveo već u drugoj minuti preko Mikolčića koji je pucao s 20-ak metara i zabio za 1:0. U 31. se minuti ozlijedio Doumbia, zamijenio ga je Hodžić, a samo tri minute kasnije Istra je poravnala rezultat: nakon kornera, Frederiksen je ubacio do Maurića koji je poslao loptu u mrežu za 1:1. Do kraja prvog poluvremena zbog ozljede je izišao Kolarik, zamijenio ga je Hasić.

Početkom drugog poluvremena Ahmeti je ušao umjesto ozlijeđenog Maurića, a to je urodilo plodom za Istru u 50. minuti kada je Ahmeti dodao Škafaru Žužiću, a on zatresao mrežu za 1:2. Konačnih 1:3 postavio je Ahmeti koji je pucao s 20 metara u gornje desne rašlje za prvu ovosezonsku gostujuću pobjedu Istre i Osijekov prvi poraz ove sezone na domaćem terenu.