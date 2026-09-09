Osijek ispao iz kupa od drugoligaša. Bivši igrač Hajduka napravio senzaciju

Drugoligaš Segesta priredio je veliko iznenađenje u Hrvatskom nogometnom kupu. Momčad iz Siska pobijedila je Osijek 3:1 i izborila plasman u osminu finala, a ključnu ulogu u senzaciji imao je Splićanin Tonći Kukoč-Petraello.

Kukoč-Petraello doveo je Segestu u vodstvo u 41. minuti, a u sudačkoj nadoknadi prvog dijela asistirao Petru Brleku za povećanje prednosti na 2:0. Tako je domaćin na odmor otišao s dva pogotka prednosti protiv prvoligaša.

Osijek je u nastavku pokušao izbjeći iznenađenje, a Niko Farkaš smanjio je na 2:1 u 54. minuti. Ipak, Segesta je sačuvala vodstvo, a Vilim Gec u 93. minuti postavio je konačnih 3:1 i potvrdio veliko slavlje domaće momčadi.

Splićanin Kukoč-Petraello tako je pogotkom i asistencijom bio jedan od glavnih junaka pobjede kojom je Segesta izbacila Osijek iz Kupa.