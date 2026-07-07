"Osam sati stoji uz cestu i širi se smrad": Čitateljica upozorava na neugodan prizor na Splitu 3

Neugodan prizor dočekao je prolaznike na Splitu 3, kod autobusne stanice ispred učeničkog doma, gdje se, prema riječima čitateljice, već satima nalazi uginuli galeb.

Kako nam je ispričala čitateljica, životinju je primijetila tijekom dana, nakon čega je pokušala kontaktirati nadležne službe kako bi se galeb uklonio s javne površine.

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"Rekli su mi da zovem komunalno redarstvo"

"Naišla sam na uginuloga galeba na Splitu 3, kod autobusne stanice ispred učeničkog doma. Nazvala sam prvu veterinarsku službu, odnosno veterinarski zavod, i zamolila ih da ga uklone, ali oni su mi rekli da se time ne bave, nego da zovem komunalno redarstvo", kazala nam je čitateljica.

Dodaje kako je nakon toga kontaktirala komunalno redarstvo, no problem, tvrdi, nije riješen.

"Zvala sam komunalno redarstvo, ali još ga nitko nije maknuo s mjesta. Već osam sati galeb tu stoji, stvara se smrad i nije ugodno. Netko ga je samo dignuo sa šetnice uz cestu i to je to", ističe čitateljica.

Prema njezinim riječima, ponovno je kontaktirala redarstvo, no odgovor je, kaže, bio da su "sve napravili". "Zvala sam opet redarstvo, ali oni su rekli da su sve napravili. Voljela bih da netko reagira i da skloni uginulog galeba jer nije ugodno prolaziti tim dijelom ceste", poručila je čitateljica.

Građani se nadaju brzoj reakciji nadležnih službi kako bi se uginula životinja uklonila s javne površine, osobito s obzirom na to da je riječ o prostoru kojim prolaze stanari, učenici i brojni građani.