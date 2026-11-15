Osam mjeseci čekala da dobije termin za magnet u KBC-u Split, a onda joj stigao datum za 2028. godinu!

Pacijentica koja je u ožujku ove godine pokušala dogovoriti magnetsku rezonancu u KBC-u Split napokon je dobila termin. No umjesto skorog pregleda, dočekalo ju je neugodno iznenađenje – pretraga joj je zakazana tek za 13. lipnja 2028. godine!

O slučaju je izvijestio Index, kojemu se pacijentica prvi put obratila još u travnju, nakon što joj splitska bolnica nije mogla ponuditi termin za potrebnu dijagnostičku pretragu.

Riječ je o magnetskoj rezonanci sakroilijakalnih zglobova, koja je potrebna u dijagnostičkoj obradi upalnih reumatskih bolesti.

Pacijentica je zahtjev za naručivanje poslala 24. ožujka 2026., a potvrdu termina dobila je tek u studenome. Tako je osam mjeseci čekala samo da dozna kada će doći na red, a sada bi trebala čekati još godinu i sedam mjeseci do same pretrage.

Ukupno razdoblje od prvog zahtjeva do zakazanog pregleda tako iznosi gotovo 27 mjeseci.

Pretragu je u međuvremenu morala obaviti privatno

Budući da zbog zdravstvenih tegoba nije mogla čekati neodređeno vrijeme, pacijentica je još ranije odlučila magnetsku rezonancu obaviti u privatnoj poliklinici Medikol, gdje je termin dobila za svega nekoliko dana.

Kako je ispričala Indexu, magnetska rezonanca nije bila jedina pretraga koju je morala platiti kako bi došla do dijagnoze i odgovarajućeg liječenja.

„Imam zdravstveno osiguranje, a kao da ga nemam“, požalila se pacijentica.

Objasnila je da joj je pravodobna dijagnostika bila nužna kako bi liječnici mogli utvrditi o kojem je obliku reumatske bolesti riječ i započeti odgovarajuću terapiju.

„Nisam mogla čekati dvije godine u bolovima“, istaknula je.

Posebno ju je iznenadila obavijest koju je početkom studenoga primila elektroničkom poštom. Kada je ugledala da je pregled zakazan za lipanj, isprva je pomislila kako čekanje ipak neće biti toliko dugo. Tek potom primijetila je da se radi o lipnju 2028. godine.

Zahtjev za pregled u KBC-u Split nije povukla jer joj je, zbog potrebe praćenja kronične bolesti, važno imati mogućnost obavljanja kontrolnih pretraga i u budućnosti.

KBC Split ranije se pozivao na velik broj pacijenata

Kada je Index u travnju prvi put pisao o ovom slučaju, iz KBC-a Split objasnili su da se bolnica suočava s velikim priljevom pacijenata iz cijele Dalmacije, dok su raspoloživi kadrovski i tehnički kapaciteti ograničeni.

Naveli su i da je njihova radiološka oprema među najopterećenijima u Hrvatskoj.

Pri određivanju termina prednost imaju određene skupine pacijenata, među kojima su onkološki bolesnici, djeca, transplantirani pacijenti te osobe kojima je potrebna biološka terapija. Ostali se naručuju prema redovitim listama čekanja.

Međutim, najnoviji razvoj slučaja otvorio je dodatno pitanje: kako je moguće da pacijent mjesecima čeka samo da dobije termin, a tek nakon toga započinje novo, višegodišnje čekanje na pretragu?

Novinari su ponovno zatražili očitovanje KBC-a Split, uključujući podatke o broju pacijenata koji čekaju magnetsku rezonancu sakroilijakalnih zglobova te onima koji još nisu dobili ni datum pregleda.

Do objave izvornog članka odgovori iz bolnice nisu stigli.

Prikazuju li službene liste stvarno vrijeme čekanja?

Dodatna pitanja Index je uputio i Ministarstvu zdravstva, tražeći pojašnjenje koliko se često pacijenti nalaze u situaciji da moraju čekati na samo naručivanje te odražavaju li službene statistike ukupno vrijeme od prvog zahtjeva do obavljene pretrage.

Naime, ako se razdoblje prije dobivanja službenog termina ne evidentira kao dio čekanja, postavlja se pitanje koliko objavljeni podaci odgovaraju stvarnom iskustvu pacijenata.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić u travnju 2025. govorila je o skraćivanju prosječnog čekanja na dijagnostičke pretrage s 270 na 130 dana. No iskustvo ove pacijentice pokazuje da pojedini građani na potrebne zdravstvene usluge i dalje čekaju znatno dulje.

Ni Ministarstvo zdravstva do objave teksta nije dostavilo odgovore na postavljena pitanja.

Predstavnica pacijenata: Ovo se teško može nazvati listom čekanja

Slučaj je komentirala i Jasna Karačić Zanetti iz Udruge za zaštitu prava pacijenata, koja smatra da ovakav način naručivanja pokazuje ozbiljne nedostatke zdravstvenog sustava.

„To je zapravo sramotno nazivati listom čekanja“, poručila je.

Upozorila je da službene evidencije nisu uvijek usklađene sa stanjem u zdravstvenim ustanovama te da pacijenti često ne mogu dobiti dijagnostičku uslugu onda kada im je ona medicinski potrebna.

Smatra da bi Ministarstvo zdravstva trebalo jasno objasniti kako se liste čekanja oblikuju, kako se njima upravlja i na koji se način osigurava da građani pravodobno dođu do potrebnih pregleda.

Posebno je upozorila na potrebu određivanja jasnih, medicinski opravdanih rokova čekanja za pojedine pretrage.

Mogu li pacijenti dobiti povrat novca za privatne pretrage?

Duge liste čekanja mnoge pacijente prisiljavaju da dijagnostičke postupke obavljaju u privatnim zdravstvenim ustanovama.

Međutim, povrat novca nije automatsko pravo koje nastaje samim time što je termin u javnoj bolnici predalek.

HZZO o naknadi troškova odlučuje prema propisanim uvjetima i okolnostima pojedinačnog slučaja. Pritom je važno razlikovati ugovorne i neugovorne pružatelje zdravstvene zaštite. Za pretrage obavljene u privatnim ustanovama koje nemaju ugovor s HZZO-om povrat se u pravilu ne odobrava, osim u zakonom predviđenim iznimkama, primjerice kada je riječ o hitnoj zdravstvenoj zaštiti.

Pacijentima se zato preporučuje da prije odlaska na privatnu pretragu provjere svoja prava kod HZZO-a i sačuvaju medicinsku dokumentaciju, uputnice, potvrde o ponuđenim terminima te račune.

Slučaj pacijentice koja je od ožujka čekala samo na naručivanje, da bi potom dobila termin za lipanj 2028., ponovno otvara pitanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Splitu i ostatku Dalmacije.

Jer za pacijente kojima je potrebna dijagnoza kako bi mogli započeti liječenje, čekanje nije samo broj u zdravstvenoj statistici.