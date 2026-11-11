"Osam minuta nasilja! A što je s ostalim ljudima u prostoriji, zašto ga nitko nije zaustavio?"

Smrt Kristiana Josipa Periša (32), bivšeg atletičara, diplomiranog kineziologa i trenera parasporta, koji je 21. listopada preminuo u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru, nastavlja potresati hrvatsku javnost. Nakon što su u javnost dospjeli uznemirujući detalji i snimke postupanja medicinskog osoblja prema pacijentu, uslijedile su brojne reakcije, a među onima koji nisu željeli šutjeti našao se i poznati hrvatski putnik i pustolov Kristijan Iličić.

Iličić, koji je postao poznat kao prvi Hrvat koji je proputovao sve države svijeta, objavio je na Facebooku gotovo sedmominutno videoobraćanje u kojem je izrazio duboku potresenost i ogorčenje. No, njegova poruka nije se zaustavila samo na osudi nasilja. Otvorio je pitanje koje se sve glasnije postavlja u javnosti: kakva je bila uloga ostalih osoba koje su se nalazile u bolničkoj sobi i jesu li mogle spriječiti tragediju?

Podsjetimo, Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv četvorice medicinskih tehničara zbog sumnje na teško ubojstvo. Svima je određen istražni zatvor, a njihova kaznena odgovornost tek se treba utvrditi u sudskom postupku.

„Osam minuta! Kakav čovjek moraš biti da to napraviš drugom ljudskom biću?”

Iličić svoje obraćanje započinje riječima koje jasno pokazuju koliko ga je slučaj pogodio.

„Moram progovoriti o nečemu što me iskreno zgrozilo, potreslo i razbjesnilo do te mjere da jednostavno ne mogu doći sebi nakon svega što sam vidio i pročitao. Govorim o smrti Kristiana Josipa Periša, mladog čovjeka od samo 32 godine, koji je došao u zdravstvenu ustanovu u kojoj je trebao dobiti pomoć, zaštitu i medicinsku skrb, a iz koje nikada nije izašao živ”, poručio je.

Posebno ga je potresao opis višeminutnog nasilnog postupanja koje su zabilježile nadzorne kamere. Prema dosad objavljenim informacijama, snimka prikazuje kako medicinski tehničari tijekom fizičkog sputavanja pacijenta koriste izrazito grubu silu, uključujući udarce i pritisak na tijelo, dok mu je glava prekrivena jastukom.

„Osam minuta, ljudi! Govorimo o osam minuta zastrašujućeg postupanja prema jednom čovjeku. O držanju jastuka nad glavom, brutalnom udaranju šakama, laktovima, koljenima i nasilju koje je toliko uznemirujuće da je teško uopće pogledati tu snimku”, govori Iličić.

„Pa kakav čovjek moraš biti da tako nešto napraviš drugom ljudskom biću? Koliko ti mora nedostajati empatije, savjesti i elementarne ljudskosti da možeš sudjelovati u takvom postupanju? Za mene osobno takva je brutalnost monstruozna i ne mogu pronaći nijednu blažu riječ kojom bih je opisao.”

Četvorica su osumnjičena, ali Iličić postavlja pitanje: Što je s ostalima?

Središnji dio njegova obraćanja odnosi se na pitanje odgovornosti osoba koje su, prema dostupnim snimkama i informacijama iz istrage, također bile prisutne tijekom intervencije.

Iličić upozorava da se u prostoriji nalazilo više ljudi od četvorice medicinskih tehničara protiv kojih se trenutačno vodi istraga. Zbog toga smatra da je nužno utvrditi postupanje svake prisutne osobe, neovisno o tome je li izravno sudjelovala u primjeni fizičke sile.

„Ono što me posebno užasava jest činjenica da se u toj prostoriji nalazilo znatno više ljudi od četvorice koji su osumnjičeni za teško ubojstvo. Što je s ostalim osobama koje su bile prisutne? Tko su ti ljudi? Što su radili? I zašto nisu pokušali zaustaviti nasilje?”, pita se Iličić.

Naglašava da nije riječ o događaju koji se odigrao u nekoliko trenutaka, kada netko možda nije imao vremena shvatiti što se događa ili reagirati.

„Mi ovdje ne govorimo o nekoliko sekundi u kojima netko možda nije stigao shvatiti što se događa. Govorimo o dugotrajnom, nenormalnom nasilju nad čovjekom koji je na kraju izgubio život. Kako je moguće da tijekom svih tih osam minuta nitko od ostalih prisutnih nije uspio zaustaviti ono što se događalo?”

Njegova pitanja dolaze u trenutku kada se u javnosti sve više raspravlja o ulozi ostalih zdravstvenih djelatnika i drugih osoba zabilježenih na snimci. Njihova eventualna kaznena odgovornost zasad nije službeno utvrđena, a nadležna tijela nastavljaju prikupljati informacije o okolnostima Periševe smrti.

„Ako se utvrdi da je netko prikrivao dokaze, i ta osoba mora odgovarati”

Iličić smatra da istraga mora obuhvatiti sve okolnosti događaja, uključujući eventualno pomaganje u nasilnom postupanju, propuste u njegovu sprječavanju, ali i moguće naknadno prikrivanje dokaza.

Posebno ističe kako kaznena odgovornost ne mora nužno biti ograničena samo na osobe koje su fizički napadale pacijenta, ako se utvrdi da su i druge osobe svojim postupcima počinile kaznena djela.

„Za sve kojima se dokaže sudjelovanje u ovom zločinu želim najstrože kazne koje zakon predviđa. Bez privilegija, bez zaštite i bez iznimke. Ne želimo da se itko izvuče samo zato što nije osobno zadao udarac, ako se utvrdi da je svjesno pomagao, omogućio nasilje ili počinio drugo kazneno djelo”, poručio je.

Zatim otvara još jedno osjetljivo pitanje.

„Jednako tako, ako se utvrdi da je netko nakon Kristianove smrti namjerno prikrivao dokaze ili sprječavao otkrivanje istine, i ta osoba mora odgovarati za ono što je učinila.”

Ove izjave dolaze u vrijeme kada se propituje i brzina postupanja nadležnih institucija. Prema objavljenoj kronologiji, ravnateljica Klinike pregledala je snimke nadzornih kamera 4. studenoga, odnosno dva tjedna nakon smrti pacijenta, a policija ih je izuzela 6. studenoga. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je da se ono što se dogodilo moglo utvrditi i znatno ranije.

„Pacijent može biti bolestan, uplašen i potpuno ovisan o pomoći drugih ljudi”

U jednom od najsnažnijih dijelova obraćanja Iličić progovara o posebnoj odgovornosti zdravstvenih djelatnika prema osobama koje se nalaze na psihijatrijskom liječenju.

Podsjeća da pacijenti u takvim ustanovama mogu prolaziti kroz najteže životne trenutke, zbog čega im je potrebna pojačana zaštita, a ne postupanje koje dodatno ugrožava njihovo zdravlje i život.

„Ono što me dodatno ljuti jest činjenica da govorimo o zdravstvenim djelatnicima, ljudima kojima je posao pomagati drugima i kojima se svakodnevno povjeravaju ljudski životi. Pacijent koji se nalazi u psihijatrijskoj ustanovi može biti u najtežem razdoblju svojega života. Može biti bolestan, uplašen, dezorijentiran ili potpuno ovisan o pomoći drugih ljudi”, ističe.

„Upravo zato takva osoba zaslužuje posebnu zaštitu, strpljenje i profesionalno postupanje, a ne nepotrebno nasilje. Ne postoji zdravstveno stanje koje može opravdati brutalno premlaćivanje čovjeka, niti postoji profesionalna titula koja nekome daje pravo da se prema pacijentu ponaša kao da njegov život nema nikakvu vrijednost.”

Njegova poruka otvara i šire pitanje sigurnosti pacijenata u zdravstvenim ustanovama. Iako zakon dopušta primjenu određenih mjera fizičkog sputavanja u strogo propisanim okolnostima, takve mjere moraju biti medicinski opravdane, razmjerne i provedene uz poštovanje dostojanstva i sigurnosti pacijenta.

„Zamislite da je to vaš brat, sin, otac ili najbolji prijatelj”

Iličić se u nastavku obraćanja posebno osvrnuo na obitelj preminulog 32-godišnjaka, podsjetivši da se iza medijskih izvještaja, policijskih priopćenja i potresnih snimki nalazi ljudski život koji je nepovratno izgubljen.

„Ovdje govorimo o čovjeku koji je izgubio život. Halo, ljudi, čovjek je izgubio život! Iza tog čovjeka ostala je obitelj koja ga više nikada neće zagrliti. Ljudi koji više nikada neće čuti njegov glas i koji će ostatak života živjeti s činjenicom da je njihov sin, brat ili prijatelj otišao u zdravstvenu ustanovu i iz nje se nije vratio živ”, govori.

Potom svoje pratitelje poziva da se pokušaju staviti u položaj Periševe obitelji.

„Zamislite da se radi o vašem bratu, vašem sinu, vašem ocu ili najboljem prijatelju. Zamislite da gledate snimku na kojoj ljudi kojima je povjerena njegova sigurnost nad njim provode nasilje, dok se u prostoriji nalaze i druge osobe čiju ulogu tek treba do kraja razjasniti.”

Iličić smatra da obitelj mora dobiti odgovore ne samo o izravnim uzrocima smrti nego i o postupanju svih osoba koje su bile uključene u događaj te eventualnim propustima nakon njega.

„Ovo nije još jedna vijest koju ćemo pročitati, komentirati i zaboraviti”

U završnici gotovo sedmominutnog obraćanja poznati hrvatski putnik pozvao je na temeljitu istragu, transparentnost i utvrđivanje odgovornosti, naglašavajući da ovaj slučaj ne smije nestati iz javnosti nakon nekoliko dana.

„Ovo nije slučaj koji smijemo promatrati kao još jednu vijest koju ćemo pročitati, komentirati i zaboraviti. Ovo je smrt mladog čovjeka koja zahtijeva temeljitu istragu, potpunu transparentnost i jasne odgovore o svemu što se dogodilo unutar te klinike”, poručio je.

Posebno je istaknuo da nikakvo naknadno objašnjenje ne može promijeniti činjenicu da je jedan mladi život izgubljen.

„Kristianu Josipu Perišu više nitko ne može vratiti život. Ali njegova obitelj zaslužuje pravdu i zaslužuje znati da nitko tko je odgovoran za njegovu smrt neće ostati nekažnjen.”

Svoje obraćanje zaključio je porukom koja možda najbolje sažima njegovu reakciju.

„Jer iza svih tih naslova, snimki i službenih izvješća nalazi se jedan stvaran čovjek koji je imao svoje ime, svoju obitelj, svoje prijatelje i svoj život. Taj život je izgubljen i nikakvo naknadno objašnjenje, priopćenje ili administrativni postupak ne može promijeniti tu činjenicu.”

„Kristian Josip Periš bio je mlad čovjek. Imao je pravo na život, na sigurnost, na pomoć i na ljudsko dostojanstvo. Danas ga više nema, a najmanje što mu kao društvo dugujemo jest da se do posljednjeg detalja utvrdi što se dogodilo, tko je za to odgovoran i tko je pokušao sakriti istinu.”

Istraga o smrti Kristiana Josipa Periša nastavlja se. Četvorica medicinskih tehničara nalaze se u istražnom zatvoru zbog sumnje na teško ubojstvo, a njihove odgovornosti, kao i eventualne odgovornosti drugih osoba, moraju se utvrditi u skladu sa zakonom i na temelju dokaza.

Za Periševu obitelj, međutim, nijedan sudski postupak ne može nadoknaditi izgubljeni život. Ono što može donijeti jesu odgovori na pitanja koja javnost sada postavlja, a koja su za njegove najbliže neusporedivo bolnija.