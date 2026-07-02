Osam desetljeća znanja i stvaralaštva: Split obilježio veliki jubilej tehničke kulture

U dvorani Doma Hrvatske vojske "General-bojnik Ivo Jelić" u Lori održana je svečana akademija kojom je obilježena velika obljetnica – 80 godina djelovanja Zajednice tehničke kulture grada Splita.

Više od 150 uzvanika okupilo se kako bi odalo priznanje organizaciji koja već osam desetljeća odgaja generacije mladih kroz znanost, tehniku, inovacije i stvaralaštvo. U ozračju koje priliči ovako velikom jubileju okupili su se profesori, mentori, učitelji, znanstvenici, inovatori, olimpijci, državni prvaci, dugogodišnji članovi udruga te brojni pojedinci koji su svojim radom obilježili desetljeća razvoja tehničke kulture u Splitu.

Bila je to večer susreta različitih generacija – od onih koji su stvarali prve radionice Narodne tehnike do današnjih mladih robotičara, programera, modelara, jedriličara i inovatora koji nastavljaju graditi njezinu budućnost.

"Baština na koju možemo biti ponosni"

Svečana akademija održana je pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskoga sabora, a u ime predsjednika Sabora nazočio joj je njegov izaslanik Ivan Bugarin. Čestitao je Zajednici na velikom jubileju te istaknuo kako osam desetljeća kontinuiranog rada predstavlja vrijedan doprinos razvoju obrazovanja, tehničke kulture i društva u cjelini.

"Osamdeset godina rada Zajednice tehničke kulture grada Splita svjedoči o tome koliko su znanje, predanost i rad s mladima važni za razvoj svake zajednice. To je baština na koju možemo biti ponosni i obveza da nastavimo ulagati u generacije koje dolaze", poručio je Bugarin. Okupljenima se obratila i državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić, izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, naglasivši važnost sustavne potpore tehničkoj kulturi, radu s djecom i mladima te razvoju znanja, inovacija i STEM područja na nacionalnoj razini.

Ulaganje u tehničku kulturu je ulaganje u budućnost

Svečanosti su nazočili i predstavnici lokalne i regionalne samouprave. Zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja te zamjenica gradonačelnika Grada Splita Matea Dorčić istaknuli su kako je ulaganje u tehničku kulturu ulaganje u budućnost društva.

Naglasili su i važnost zajedničkog djelovanja države, županije i grada u stvaranju boljih uvjeta za obrazovanje, razvoj talenata i poticanje inovativnosti kod djece i mladih.

Ljudi su najveća vrijednost Zajednice

Posebno emotivan dio svečane akademije bila su obraćanja predsjednika Zajednice tehničke kulture grada Splita Martina Olujića i predsjednika Hrvatske zajednice tehničke kulture Damira Tomića. Istaknuli su kako 80 godina djelovanja predstavlja više od vrijedne obljetnice. Riječ je, poručeno je, o osam desetljeća predanog rada mentora, profesora, volontera i zaljubljenika u tehničku kulturu koji su tisućama djece i mladih otvorili vrata svijeta znanja, inovacija i stvaralaštva.

Snažnu poruku uputio je i dugogodišnji tajnik Zajednice Tomislav Nikolić, koji je istaknuo kako najveću vrijednost Zajednice oduvijek čine ljudi – mentori koji svojim radom i entuzijazmom mladima otkrivaju svijet znanosti, tehnike i inovacija. "Na nama je da i dalje budemo mjesto koje potiče znatiželju, njeguje kreativnost i otvara vrata novim idejama. Siguran sam da ćemo zajedno nastaviti graditi još snažniju i moderniju Zajednicu tehničke kulture", poručio je Nikolić.

Premijerno prikazan dokumentarni film o 80 godina rada

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bila je premijera dokumentarnog filma "80 godina znanja, ideja i stvaralaštva", autora Tonija Marasovića i Andree Viđak Midžor.

Kroz bogatu arhivsku građu, vrijedne fotografije i svjedočanstva mentora, profesora i dugogodišnjih članova, film vodi gledatelje na putovanje od prvih dana Narodne tehnike 1946. godine, preko zlatnih sedamdesetih i osamdesetih godina, kada su radionice i klubovi okupljali tisuće mladih, pa sve do današnjih STEM programa, robotike i suvremenih tehnologija. Posebno mjesto u filmu zauzima priča o izgradnji Zvjezdanog sela Mosor, jednog od najznačajnijih projekata splitske tehničke kulture. Film donosi i prisjećanja brojnih pojedinaca koji su svojim radom, entuzijazmom i vizijom sudjelovali u njegovu nastanku te ostavili neizbrisiv trag u razvoju Zajednice.

Večer emocija, priznanja i velikog pljeska

Posebnu emociju svečanosti dala je umjetnica Jasmina Žiljak, koja je bajkovitim scenskim prikazom povela publiku na simbolično putovanje od dječjeg pitanja "Zašto?" do svijeta znanja, stvaralaštva i zvijezda.

Program je vodila Regina Zubanović, a svečanu atmosferu dodatno su obogatili nastupi KUDŽ-a Filip Dević, čije su pjesme i glazbene izvedbe dostojanstveno pratile najvažnije trenutke akademije.

Svečana akademija zaključena je dodjelom povelja i priznanja dugogodišnjim članovima udruga Zajednice tehničke kulture grada Splita, koji su svojim profesionalnim, mentorskim i volonterskim radom dali izniman doprinos razvoju tehničke kulture.

Priznanja su uručena mentorima, profesorima, stručnjacima i entuzijastima koji su desetljećima nesebično prenosili znanje, razvijali talente mladih i svojim radom pridonijeli uspjesima brojnih generacija.

U ime svih nagrađenih zahvalila je dugogodišnja profesorica i nekadašnja predsjednica Zajednice tehničke kulture grada Splita Marija Antica Lovrić. U dirljivom obraćanju zahvalila je svim mentorima, nastavnicima, volonterima i suradnicima koji su tijekom desetljeća svoje vrijeme, znanje i entuzijazam utkali u razvoj tehničke kulture.

Istaknula je kako je najveća nagrada vidjeti generacije mladih koje su upravo zahvaljujući predanosti svojih mentora pronašle vlastiti životni put.

Večer je protekla u ozračju ponosa, zajedništva i zahvalnosti. Dugotrajni pljesak, osmijesi, spontani trenuci zajedničkog prisjećanja, ali i pokoja suza pokazali su koliko ova obljetnica znači svima koji su bili i ostali dio velike obitelji Zajednice tehničke kulture grada Splita.

Pogled je, međutim, bio usmjeren i prema budućnosti – prema novim generacijama koje će nastaviti stvarati, istraživati i graditi nova poglavlja ove osam desetljeća duge priče.