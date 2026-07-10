OŠ Stobreč uskoro dobiva suvremene učionice, knjižnicu i sportsku dvoranu

Gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta obišao je završne radove na rekonstrukciji, dogradnji i energetskoj obnovi Osnovne škole Stobreč, projekta vrijednog 10,87 milijuna eura. Opsežnim zahvatom škola će dobiti nove učionice, knjižnicu, kabinete, blagovaonicu, kuhinju i sportsku dvoranu, čime će učenicima i djelatnicima biti osigurani znatno kvalitetniji uvjeti za rad i boravak.

Uskoro završetak velikog projekta

Kako je objavio splitski gradonačelnik, radovi se približavaju završetku, nakon čega će obnovljeni i dograđeni prostori biti spremni za korištenje.

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"Obišao sam završne radove na rekonstrukciji, dogradnji i energetskoj obnovi OŠ Stobreč. U projekt vrijedan 10,87 milijuna eura uključene su nove učionice, knjižnica, kabineti, blagovaonica, kuhinja i sportska dvorana, a učenici i djelatnici uskoro će dobiti znatno bolje uvjete", poručio je Šuta. Rekonstrukcijom i dogradnjom povećat će se prostorni kapacitet škole, dok bi energetska obnova trebala pridonijeti učinkovitijem korištenju energije i smanjenju troškova održavanja objekta.

Više od 18 milijuna eura za još tri škole

OŠ Stobreč samo je dio većeg investicijskog ciklusa u splitsko školstvo. Grad Split osigurao je više od 18 milijuna eura za dogradnju i rekonstrukciju škola na Pujankama, Ravnim njivama – Neslanovcu i Splitu 3. Cilj ulaganja je stvaranje potrebnih prostornih uvjeta za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevne škole, kao i podizanje standarda obrazovanja u gradskim osnovnim školama.

"Naš je cilj osigurati suvremene i kvalitetne uvjete za obrazovanje djece u svim dijelovima Splita", istaknuo je gradonačelnik.