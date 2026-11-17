Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu pokrenulo je istragu protiv četvorice hrvatskih državljana zbog sumnje na niz oružanih razbojništava tijekom kojih su, prema navodima tužiteljstva, prijetili pištoljima, lažno se predstavljali kao policajci te odnosili velike količine novca i vrijednih predmeta. Sva četvorica završila su u istražnom zatvoru.

Riječ je o hrvatskim državljanima rođenima 1992., 1995., 1999. i 2001. godine, protiv kojih je doneseno rješenje o provođenju istrage zbog sumnje na tri kaznena djela razbojništva i kazneno djelo krivotvorenja isprave.

Maskirani upali u financijsku instituciju i odnijeli 55.000 eura

Prema sumnjama tužiteljstva, četvorica okrivljenika 14. studenoga 2026. godine na području Marije Bistrice maskirani su dočekali zaposlenicu jedne financijske institucije.

Prijeteći joj pištoljem, naredili su da otključa vrata i otvori trezor. U strahu za vlastiti život zaposlenica je postupila prema njihovim zahtjevima.

Osumnjičenici su potom, kako se sumnja, iz trezora uzeli oko 55.000 eura i pobjegli.

Za bijeg su se koristili osobnim automobilom na koji su prethodno postavili registarske oznake koje nisu pripadale tom vozilu.

Predstavili se kao policajci pa žrtvi uzeli više od 114.000 eura u kriptovalutama

Istragom je obuhvaćen i događaj od 6. srpnja 2026. godine na području Zagreba.

Trojica osumnjičenika navodno su prišla muškarcu i lažno se predstavila kao policijski službenici, naredivši mu da pođe s njima.

Muškarac je, vjerujući da se radi o pravim policajcima, postupio prema njihovim uputama.

No ubrzo su mu, prema sumnjama tužiteljstva, zaprijetili pištoljem i prisilili ga da otključa svoj mobilni telefon.

Koristeći se njegovim uređajem, obavili su kupnju kriptovaluta u vrijednosti većoj od 114.000 eura.

Upali u stan, vezali vlasnika i ispraznili sefove

Još jedno razbojništvo dogodilo se, prema navodima tužiteljstva, 2. listopada 2026. godine na području Zagreba.

Trojica okrivljenika došla su do stambene zgrade i pozvonila na vrata jednog stana, ponovno se lažno predstavljajući kao policijski službenici.

Kada im je vlasnik otvorio, zaprijetili su mu pištoljem, vezali mu ruke i naredili da im pokaže sefove.

Prestrašeni muškarac postupio je prema njihovim zahtjevima, nakon čega su osumnjičenici, kako se sumnja, iz stana odnijeli novac i vrijedne predmete ukupne vrijednosti oko 110.000 eura.

S pištoljem oteo sat vrijedan 35.000 eura

Tužiteljstvo jednog od četvorice okrivljenika povezuje i s razbojništvom počinjenim 4. rujna 2026. godine u Zagrebu.

Sumnja se da je, noseći kacigu na glavi, prišao muškarcu, zaprijetio mu pištoljem i oduzeo ručni sat vrijedan oko 35.000 eura.

Sva četvorica završila u istražnom zatvoru

Prema iznosima navedenima u priopćenju tužiteljstva, ukupna vrijednost novca, kriptovaluta i predmeta obuhvaćenih ovim događajima premašuje 314.000 eura.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu predložilo je određivanje istražnog zatvora protiv sve četvorice okrivljenika.

Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu prihvatio je prijedlog i odredio im istražni zatvor.

Istraga se nastavlja, a protiv osumnjičenika zasad nije donesena pravomoćna presuda.