Oružana pljačka banke u Hrvatskoj: Policija traga za razbojnikom

U Višnjanu u Istri jutros se dogodila oružana pljačka banke. Nepoznati počinitelj zaprijetio je djelatnici vatrenim oružjem te otuđio novac, nakon čega se udaljio. Policija intenzivno traga za njim.

Kako je izvijestila Policijska uprava istarska, dojava o razbojništvu zaprimljena je danas, 8. listopada, nakon što je oko 8.15 sati nepoznati počinitelj ušao u poslovnicu banke u Višnjanu.

Uz prijetnju vatrenim oružjem od djelatnice je otuđio zasad neutvrđenu količinu novca.

Policija traga za počiniteljem

Srećom, u događaju nitko nije ozlijeđen.

Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti razbojništva i tragaju za nepoznatim počiniteljem.

Više informacija o okolnostima događaja i iznosu otuđenog novca zasad nije objavljeno.