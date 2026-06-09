Oršić se vratio u Dinamo

Tko je Mislav Oršić?

vratio se u Dinamo, a GNK Dinamo Zagreb njegov je povratak potvrdio videozapisom objavljenim na službenom klupskom kanalu. Riječ je o povratku jednog od najomiljenijih igrača među navijačima Modrih, koji je u prethodnom mandatu ostavio dubok trag na Maksimiru.

Mislav Oršić rođen je 29. prosinca 1992. u Zagrebu, a riječ je o nekadašnjem hrvatskom reprezentativcu i ofenzivcu koji najčešće igra na lijevom krilu. Prema profilu Hrvatskog nogometnog saveza, za A reprezentaciju Hrvatske upisao je 28 nastupa i dva pogotka.

Dinamov europski junak

Oršić je u Dinamu stekao status klupske ikone, ponajviše zahvaljujući velikim europskim utakmicama. Klub ga je ranije opisao kao najboljeg strijelca u povijesti Dinamovih nastupa u europskim natjecanjima, a posebno se pamti njegov hat-trick protiv Tottenhama u čudesnom preokretu u Europskoj ligi 2021. godine.

Navijači ga pamte i po pogocima protiv velikih europskih klubova, među kojima se posebno ističe pogodak Chelseaju u pobjedi Dinama 1:0 u Ligi prvaka. U dresu Hrvatske bio je dio reprezentacije koja je osvojila broncu na Svjetskom prvenstvu 2022., a u četvrtfinalu protiv Brazila asistirao je Bruni Petkoviću za izjednačenje.