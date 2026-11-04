Oronuli i zaboravljeni objekti dočekali veliki zaokret: Za Spaladium Arenu i Gripe gotovo 9 milijuna eura, poznati novi detalji

Split ulazi u jedno od najvažnijih razdoblja obnove svoje sportske infrastrukture u posljednjih nekoliko desetljeća. Spaladium Arena i Športski centar Gripe, dva objekta koja imaju posebno mjesto u sportskoj povijesti grada, nalaze se u različitim fazama pripreme velikih građevinskih zahvata.

Za sanaciju krovišta Spaladium Arene Grad Split raspisao je javnu nabavu procijenjene vrijednosti 935.000 eura bez PDV-a, odnosno približno 1,17 milijuna eura s PDV-om, a rok za dostavu ponuda istječe 12. studenoga. Istodobno, za obnovu dijelova ŠRC-a Gripe pripremaju se dva natječaja ukupne procijenjene vrijednosti 7.605.600 eura, pri čemu javno savjetovanje traje do 5. studenoga.

Zbrojeno, riječ je o zahvatima procijenjenima na više od 8,5 milijuna eura bez PDV-a, no to je tek dio znatno šireg investicijskog ciklusa kojim Split namjerava obnoviti svoje najvažnije sportske objekte.

Spaladium Arena: Više od 10.000 kvadrata krova treba hitnu obnovu

Nakon gotovo četiri godine izvan redovite uporabe, Spaladium Arena suočena je s ozbiljnim građevinskim i tehničkim problemima. Jedan od najvećih svakako je stanje krovišta, čija je sanacija nužna kako bi se zaustavilo daljnje prodiranje vode i propadanje unutrašnjosti objekta.

Predviđeni radovi obuhvaćaju približno 10.475 četvornih metara krovnih površina. Na krovu velike dvorane nalazi se hidroizolacijska membrana stara oko 15 godina, koja je tijekom vremena bila izložena snažnom sunčevu zračenju, morskoj soli, saharskom pijesku i gradskom onečišćenju. Dodatni problem predstavljaju jaka bura i velike količine ptičjeg izmeta.

Na tom dijelu objekta planirano je postavljanje nove hidroizolacijske membrane preko postojeće. Međutim, na krovu male dvorane i trafostanice stanje je drukčije. Ondje se nalazi privremena izolacija bez odgovarajućeg zaštitnog sloja, zbog čega oborinska voda prodire u unutrašnjost. Predviđeno je uklanjanje postojeće izolacije do betonske podloge i postavljanje nove.

Sanacijom će biti obuhvaćen i ravni krov površine približno 810 četvornih metara uz malu dvoranu, ispod kojega se nalaze dodatni sportski sadržaji. Na tom su dijelu već uočene posljedice vlage, dok su pojedini odvodni kanali obrasli raslinjem i zatrpani otpadom.

Rok za ponude 12. studenoga, radovi bi trebali trajati tri mjeseca

Prema natječajnoj dokumentaciji, rok za dostavu ponuda za sanaciju krovišta istječe 12. studenoga 2026. godine. Predviđeno trajanje radova iznosi tri mjeseca od uvođenja izvođača u posao.

Izvođač će se birati prema ponuđenoj cijeni i duljini jamstva za otklanjanje nedostataka, pri čemu jamstvo mora trajati najmanje 24 mjeseca.

No sanacija krova samo je prvi korak prema ponovnom otvaranju Spaladium Arene. Nakon višegodišnjeg zatvaranja potrebno je utvrditi stanje brojnih tehničkih sustava, od elektroinstalacija i ventilacije do protupožarne zaštite, dizala, rasvjete i sustava upravljanja objektom.

Prema najnovijim informacijama iz gradske uprave, paralelno se provode ispitivanja tehničkih sustava i izrađuju troškovnici za njihovu obnovu. Pokretanje dodatne javne nabave za te radove planira se do kraja studenoga, ovisno o rezultatima ispitivanja i pripremi dokumentacije.

Veliki zaokret: Arena bi se mogla otvoriti tek nakon ljeta 2027.

Posebno je zanimljivo pitanje termina ponovnog otvaranja Spaladium Arene. Premda se ranije spominjao siječanj 2027. godine kao mogući termin prvih događanja, najnovije informacije upućuju na znatno oprezniji raspored.

Iz Grada Splita sada procjenjuju da bi se, pod uvjetom uspješnog provođenja javnih nabava i pravodobnog početka radova, prva događanja u Areni mogla održati nakon ljeta 2027. godine.

Takva procjena pokazuje koliko je zahtjevan proces vraćanja u funkciju objekta koji je zatvoren krajem 2022. godine. Sam popravak krova neće biti dovoljan za sigurno održavanje sportskih natjecanja, koncerata i drugih velikih manifestacija.

Prema aktualnim procjenama, za širu sanaciju Arene moglo bi biti potrebno oko 12 milijuna eura, a planirano je i osnivanje posebne gradske tvrtke koja bi upravljala objektom i organizacijom događanja.

Time se otvara i pitanje budućeg poslovnog modela Spaladium Arene. Nakon godina financijskih i pravnih problema, za Grad Split bit će ključno osigurati ne samo tehnički ispravan objekt nego i dugoročno održivo upravljanje koje neće ponovno stvarati velike troškove bez odgovarajućih prihoda.

Gripe: Više od 7,6 milijuna eura za obnovu sportskog kompleksa

Dok se na Spaladium Areni priprema sanacija krova, na Gripama se planiraju dva velika zahvata koja bi trebala značajno promijeniti stanje jednog od najvažnijih splitskih sportskih kompleksa.

Prvi projekt odnosi se na sanaciju objekta na Starim Gripama, s procijenjenom vrijednošću od 2,72 milijuna eura. Drugi obuhvaća uređenje interijera i instalaterske radove u velikoj i maloj dvorani, a njegova procijenjena vrijednost iznosi 4.885.600 eura.

Oba projekta nalaze se u fazi javnog savjetovanja koje završava 5. studenoga, nakon čega se očekuje nastavak postupaka javne nabave i raspisivanje natječaja za izvođače.

ŠRC Gripe izgrađen je uoči Mediteranskih igara 1979. godine i desetljećima predstavlja jedno od središta splitskog sportskog života. Njegove dvorane povezane su s brojnim uspjesima splitske košarke, ali i s drugim dvoranskim sportovima, borilačkim disciplinama te svakodnevnim rekreativnim aktivnostima.

Što će se konkretno mijenjati za sportaše i rekreativce?

Planirana ulaganja na Gripama nisu važna samo zbog građevinskog uređenja. Posebno značajan dio odnosi se na obnovu unutarnjih prostora i instalacija velike i male dvorane, što bi trebalo omogućiti kvalitetnije uvjete za treninge, natjecanja i druge aktivnosti.

Obnova objekta na Starim Gripama trebala bi riješiti dio problema dotrajalih konstrukcija i infrastrukture, dok će se zahvatima u dvoranama modernizirati prostori koji se svakodnevno intenzivno koriste.

Međutim, za sportske klubove i korisnike kompleksa posebno će biti važno kako će se organizirati radovi. Hoće li pojedine dvorane morati biti privremeno zatvorene? Gdje će se u tom slučaju održavati treninzi i natjecanja? Hoće li radovi biti podijeljeni u faze kako bi se barem dio sportskih sadržaja mogao nastaviti koristiti?

Odgovori na ta pitanja zasad nisu konačno poznati, a ovisit će o ugovorenoj dinamici izvođenja radova.

Država osigurava 54,5 milijuna eura za splitske sportske objekte

Obnova Spaladium Arene i Gripa dio je znatno šireg investicijskog plana koji obuhvaća i Park mladeži.

Vlada Republike Hrvatske u listopadu je donijela odluku o sufinanciranju obnove, rekonstrukcije i modernizacije triju velikih splitskih sportskih kompleksa. Ukupna procijenjena vrijednost ulaganja iznosi 72,7 milijuna eura, od čega bi država trebala osigurati 54,5 milijuna eura kroz proračunsko razdoblje od 2027. do 2029. godine.

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta ove je projekte predstavio kao najveći investicijski ciklus u sportsku infrastrukturu grada. Osim poboljšanja uvjeta za domaće sportaše, jedan od ciljeva jest i stvaranje pretpostavki za organizaciju velikih međunarodnih sportskih natjecanja i manifestacija.

U tom kontekstu posebno se ističu buduće Europske sveučilišne igre, ali i ambicije Splita da ponovno bude domaćin velikih sportskih događanja, uključujući moguću kandidaturu za Mediteranske igre.

Milijuni su osigurani, ali građani čekaju konkretne rezultate

Pred Splitom je zahtjevan posao. Spaladium Arena godinama je bila simbol neiskorištenog potencijala i financijskih problema, dok Gripe, unatoč svojoj sportskoj važnosti, već dugo zahtijevaju ozbiljnija ulaganja u infrastrukturu.

Pokretanje javnih nabava i osiguravanje financijskih sredstava predstavljaju važne korake, ali stvarni uspjeh ovih projekata mjerit će se tek njihovom realizacijom.

Za Spaladium Arenu najvažnije će biti zaustaviti daljnje propadanje, obnoviti tehničke sustave i stvoriti uvjete za ponovno održavanje velikih događanja. Na Gripama će prioritet biti kvalitetna obnova prostora uz što manje poremećaja za sportske klubove i rekreativce.

Split tako ulazi u razdoblje u kojem se odlučuje budućnost njegovih najvažnijih sportskih objekata. Hoće li najavljeni milijuni donijeti stvarnu promjenu i hoće li radovi biti dovršeni u planiranim rokovima, pokazat će mjeseci koji slijede.