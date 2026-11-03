Orkanski vjetar paralizirao promet: Zatvoreni dijelovi A1, Jadranske magistrale i Paški most, ograničenja i kod Omiša

Orkanski vjetar stvara velike probleme u cestovnom prometu diljem Hrvatske. Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta zatvorene su pojedine dionice autocesta i državnih cesta, dok su na drugim prometnicama na snazi ograničenja za određene skupine vozila.

Među najvažnijim zatvorenim prometnicama je autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, kojom je trenutačno zabranjen promet svim skupinama vozila.

Zatvorena A1, objavljeni obilazni pravci

HAK je objavio i obilazne pravce za vozače koji putuju ovom dionicom.

Za osobne automobile obilazak vodi od čvora Zadar istok na autocesti A1, državnom cestom DC27 preko Karina, Obrovca i Gračaca te državnom cestom DC50 do čvora Sveti Rok.

Za sve ostale skupine vozila predviđen je obilazak od čvora Benkovac na A1, državnom cestom DC59 preko Kistanja, zatim državnom cestom DC1 preko Knina i Gračaca te cestom DC50 do čvora Sveti Rok.

Zbog orkanskog vjetra za sav promet zatvorene su i:

državna cesta DC54 Maslenica – Zaton Obrovački

Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene

Paški most (DC106)

Ograničenja i na omiškoj obilaznici

Na nekoliko prometnica dopušten je promet isključivo osobnim automobilima.

Takva je regulacija na snazi na autocesti A6 Rijeka – Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice, pri čemu ostala vozila moraju koristiti državnu cestu DC3 kroz Gorski kotar.

Samo osobnim vozilima dopušten je promet i državnom cestom DC27 između Gračaca i Donjeg Karina te omiškom obilaznicom (DC553).

Zabrane za motocikle, vozila s prikolicama i dostavna vozila

Zbog jakog vjetra dodatna ograničenja uvedena su na više prometnica u Hrvatskom primorju.

Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog, državnoj cesti DC99 između mjesta Križišće i istoimenog čvora te lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica – Križišće zabranjen je promet vozilima I. skupine.

Riječ je o autobusima na kat, vozilima s prikolicama i motociklima.

Još stroža ograničenja vrijede na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika.

Na tim je dionicama, uz vozila I. skupine, zabranjen promet i vozilima II. skupine, odnosno dostavnim vozilima i vozilima s natkrivenim teretnim prostorom.

Vozačima se savjetuje oprez

S obzirom na snažne udare vjetra i brojne zabrane, vozačima se preporučuje da prije polaska na put provjere aktualno stanje na cestama.

Prometna ograničenja mogu se mijenjati ovisno o vremenskim uvjetima, stoga je posebno važno pratiti najnovije informacije HAK-a.