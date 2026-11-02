Orkanski vjetar paralizirao promet: Zatvorena autocesta A1, Paški most i dijelovi Jadranske magistrale

Orkanski vjetar stvara velike probleme u cestovnom prometu diljem Hrvatske. Prema informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), nekoliko važnih prometnica potpuno je zatvoreno, dok su na drugim dionicama uvedena ograničenja za pojedine skupine vozila.

Posebno je otežano prometovanje na području Dalmacije, Like i Hrvatskog primorja.

Zatvorena A1 između Svetog Roka i Posedarja

Zbog orkanskog vjetra za sve skupine vozila zatvorena je autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje.

Vozači moraju koristiti obilazni pravac državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina, odnosno cestama DC50 i DC27.

Za sav promet zatvorene su i sljedeće prometnice:

državna cesta DC54 Maslenica – Zaton Obrovački

Jadranska magistrala (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene

Paški most (DC106).

Omiška obilaznica otvorena samo za osobna vozila

Snažan vjetar uzrokuje poteškoće i na drugim prometnicama.

Omiška obilaznica (DC553) otvorena je isključivo za osobna vozila, što znači da ostale skupine vozila trenutačno ne mogu prometovati tom dionicom.

Isto ograničenje vrijedi i za autocestu A6 Rijeka – Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice. Za ostale skupine vozila obilazak je državnom cestom DC3 kroz Gorski kotar.

Ograničenja na Jadranskoj magistrali i autocesti A7

Zbog jakog vjetra dodatne zabrane vrijede na više prometnica u Hrvatskom primorju.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Novog Vinodolskog, državnoj cesti DC99 između mjesta Križišće i istoimenog čvora te lokalnoj cesti LC58107 Kraljevica – Križišće zabranjen je promet vozilima prve skupine.

Ta se zabrana odnosi na autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle.

Još stroža ograničenja na snazi su na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja te na autocesti A7 između čvorova Rijeka istok i Šmrika.

Na tim je dionicama, uz vozila prve skupine, zabranjen promet i dostavnim vozilima te vozilima s natkrivenim teretnim prostorom, odnosno vozilima druge skupine.

Vozačima se savjetuje oprez

Zbog snažnih udara vjetra i mogućih promjena prometnih ograničenja vozačima se preporučuje dodatni oprez, osobito na izloženim dionicama autocesta, mostovima i cestama uz obalu.

Prije polaska na put preporučuje se provjeriti najnovije informacije o stanju na cestama na službenim stranicama Hrvatskog autokluba.