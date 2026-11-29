Olujna i orkanska bura obilježila je posljednju nedjelju u studenome diljem Dalmacije. Premda u brojnim dalmatinskim mjestima prevladava sunčano vrijeme, iznimno snažni udari vjetra stvaraju velike probleme, a posljedice nevremena vidljive su i na ulicama, šetnicama te uz prometnice.

Prema podacima meteorološke mreže Crometeo dostupnima nešto prije 13 sati, najsnažniji udar vjetra među prikazanim postajama izmjeren je na autocesti A1, na postaji Jesenice, gdje je dosegnuo čak 151,6 kilometara na sat. Na još nekoliko meteoroloških postaja zabilježeni su udari snažniji od 100 kilometara na sat.

Najjači udari bure izmjereni danas u Dalmaciji

Prema podacima Crometea, ovo su najjači udari vjetra zabilježeni na prikazanim meteorološkim postajama:

Bura prevrće i nosi sve pred sobom

Fotografije s terena najbolje dočaravaju koliko je snažna današnja bura. Na području Jesenica zabilježen je prevrnuti mobilni toalet, dok su na obalnim šetnicama i drugim javnim površinama vidljive polomljene grane, komadi drva i razbacani predmeti.

Uz jednu prometnicu završio je i veći komad lima, dok je na jednoj od fotografija vidljiva drvena klupa koja je završila u vodi. Snažni udari vjetra predstavljaju opasnost za pješake, ali i vozače, osobito na otvorenim i buri izloženim područjima.

Bura odnijela čak i grudnjak

Uza sve probleme koje donosi današnja bura, s terena nam stiže i jedan pomalo humorističan prizor. Među granama, lišćem i ostalim predmetima na tlu našao se čak i ženski grudnjak. Iako su Dalmatinci navikli na snažnu buru i njezine nestašluke, današnji prizori još jednom pokazuju koliko silovit može biti ovaj vjetar.

Građanima se savjetuje poseban oprez prilikom boravka na otvorenom, izbjegavanje područja u blizini stabala i nestabilnih konstrukcija te osiguravanje predmeta na balkonima i terasama.