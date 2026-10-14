Orkanska bura paralizirala promet na jugu Dalmacije: Zatvoren dubrovački most, ograničenja kod Stona

Snažni udari bure jutros stvaraju probleme u cestovnom prometu na jugu Dalmacije. Zbog orkanskog vjetra potpuno je zatvoren Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku, dok je na području Stona promet dopušten samo osobnim vozilima.

Prema prometnim informacijama od srijede, 14. listopada, zbog orkanskog vjetra na državnoj cesti DC8, na Mostu dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku, zabranjen je promet za sve skupine vozila.

Zabrana se odnosi na sva vozila, a informacija je ažurirana u 6:35 sati.

Ograničenja i na području Stona

Probleme u prometu snažan vjetar stvara i na području Stona.

Zbog jakih bočnih udara vjetra na mostu Ston, dionica ceste između čvora Prapratno i Zatona Doli otvorena je isključivo za osobna vozila.

Informacija o ovom ograničenju ažurirana je u 7:22 sati.

Vozačima se savjetuje dodatan oprez

Vozačima koji putuju prema Dubrovniku i preko Pelješca savjetuje se pojačan oprez te praćenje najnovijih prometnih informacija.

Ograničenja prometa mogu se mijenjati ovisno o jačini vjetra i vremenskim uvjetima.