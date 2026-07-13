Orila se Thompsonova pjesma na velikoj fešti! Novinarski par dobio sina: "Niije čekao finale Svjetskog nogometnog prvenstva"

Poznati domaći novinarski par, Ivan Forjan i Ines Goda Forjan, dobio je svoje prvo dijete.

Sretnu vijest objavili su na društvenim mrežama, gdje su otkrili da su 10. srpnja postali roditelji dječaka kojem su dali ime Noa. Novopečena majka Ines rođenje sina obilježila je stihovima pjesme Olivera Dragojevića 'Ključ života'.

'Svu ljubav svoju tebi sam dao dok srce diše. A ti me učiš da ljubav znači još mnogo više'. Nije čekao finale Svjetskog nogometnog prvenstva nego je došao baš na mamin 35. rođendan. I odmah postao cijeli naš svijet', napisala je uz fotografije novorođenčeta.

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Ponosni tata je, pak, rođenje sina proslavio velikom feštom na kojoj su se okupili njegovi brojni kolege, a objavio je snimku iz kafića u kojoj pjeva Thompsonovu pjesmu 'Sine moj'. Nosio je i personalizirani Dinamov dres s natpisom 'Tata Forjan' na leđima, piše Story.

'Ljudi, hvala vam što ste došli. Pamtit ću jučerašnji dan dok sam živ. Mama Ines Goda, toliko je bilo dobro da ćemo ponovit kad ti i Noa dođete doma', napisao je u opisu.

Novinara Nove TV i novinarku RTL-a spojio je upravo posao.

Upoznali su se na jednom novinarskom terenu i shvatili da imaju puno toga zajedničkog. Ljubavnu vezu započeli su početkom 2017., a vjenčali su se u njenoj rodnoj Županji u kolovozu 2021. godine.