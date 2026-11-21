Široko rasprostranjen začin ujedno je i jedna od najljekovitijih biljaka. No, ona nije samo za pizzu. Koristi se tisućljećima u narodnoj medicini, a danas predstavlja primarni interes u fitoterapiji i farmakognoziji zahvaljujući svom složenom fitokemijskom sastavu.

Pomaže usporiti starenje

Origano ima jednu od najviših antioksidativnih vrijednosti (ORAC vrijednost) od svih sušenih začina i bilja. Bogat je polifenolima, flavonoidima i fenolnim kiselinama koje neutraliziraju djelovanje slobodnih radikala, glavnih krivaca za prerano starenje stanica i razvoj kroničnih bolesti, poput ateroskleroze i kardiovaskularnih bolesti. Eterično ulje ekstrahirano iz cvjetnih vrhova origana sadrži posebno dva fenolna aktivna sastojka: karvakrol (koji čini 40% do 80%) i timol, piše 24sata.

Bori se protiv bakterija i raka

Njegova antibakterijska svojstva su vrlo snažna. Jedna studija pokazala je da eterično ulje origana pomaže u blokiranju rasta Escherichia coli i Pseudomonas aeruginosa, dvije posebno opasne bakterije.

Znanstveni dokazi o antitumorskim svojstvima origana trenutno potječu iz in vitro eksperimenata i laboratorijskih životinjskih modela; stoga, iako su izuzetno obećavajući, treba ih tumačiti s oprezom dok se ne provedu opsežna ispitivanja na ljudima.

Istraživanja na rimskom sveučilištu pokazala su da ekstrakt origana ima selektivni citotoksični učinak na tumorske stanice, dok su druge studije koje su proveli kineski i međunarodni istraživački centri pokazale kako karvakrol aktivno suzbija replikaciju i migraciju stanica raka debelog crijeva i dojke, smanjujući upalne markere.

Smanjuje virusne infekcije

Osim što uništava bakterije, origano i njegovi aktivni sastojci imaju izravno antivirusno djelovanje protiv raznih patogena odgovornih za respiratorne i gastrointestinalne bolesti. Istraživanja su pokazala kako deaktivira norovirus unutar nekoliko sati, a učinkovit je i protiv herpes simpleksa. Također može smanjiti upalu i ublažiti simptome sindroma iritabilnog crijeva.

Kako ga dodati u prehranu

Iako većina ljudi origano smatra nečim što se isključivo dodaje pizzi i nekim jelima od tjestenine, on se može koristiti na mnogo načina. Može se dodati salatama, ali i varivima i pirjanom mesu, kao i ribi. Jednostavno ga pospite preko rajčice, krastavca, pečenog povrća, sira ili povrća kuhanog na pari kako biste poboljšali okuse bez dodavanja previše soli, piše 24sata.

Na jela od mesa i ribe može se dodati u kombinaciji s ekstra djevičanskim maslinovim uljem i limunom, a lako ga je dodati na kraju kuhanja varivima, juhama i složencima.

Čaj se radi tako da se žličica suhog lišća prelije kipućom vodom i ostavi da odstoji 10 minuta. Ovaj biljni napitak pomaže probavi jaka probavnim i otčepljuje gornje dišne ​​putove.

Na što treba paziti?

Iako je upotreba origana kao začina za hranu potpuno sigurna za opću populaciju, s čistim eteričnim uljem potreban je oprez. Ono je visoko koncentrirano i može izazvati iritaciju kože i sluznice.

Nikada ga se ne smije uzimati oralno čisto, već uvijek razrijeđeno u baznom ulju ili medu, i to samo uz liječnički ili fitoterapeutski savjet.

Također, upotreba koncentriranih dodataka prehrani ili eteričnog ulja ne preporučuje se trudnicama, dojiljama i djeci mlađoj od 6 godina.