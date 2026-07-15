Orešković protiv Rezolucije: "Pozivanje na Herceg-Bosnu i HVO vodi Hrvatsku opasnim putem"

Saborska zastupnica Dalija Orešković najavila je da će glasati protiv Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ocijenivši da se njome u službene dokumente Hrvatskog sabora uvode političke poruke i retorika Domovinskog pokreta.

Orešković je naglasila kako zaštita političkih prava Hrvata u BiH mora biti jedan od ciljeva hrvatske politike, ali smatra da predloženi dokument sadrži reference koje bi mogle dodatno produbiti nepovjerenje i otežati dijalog u susjednoj državi.

"Najmanje što mogu učiniti jest glasati protiv"

"Usvajanjem Rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH, Hrvatski sabor kreće putem kojim ga Domovinski pokret vodi. Najmanje što mogu učiniti jest glasati protiv", objavila je Orešković.

Istaknula je kako oko zaštite političkih prava Hrvata u Bosni i Hercegovini ne bi smjelo biti prijepora, ali upozorava da, prema njezinu mišljenju, naizgled bezazleni dokument šalje političke poruke zbog kojih bi Hrvatska poslije mogla zažaliti.

Posebno je problematizirala isticanje Herceg-Bosne i ratnih zasluga Hrvatskog vijeća obrane kao političkog i povijesnog uporišta u službenom aktu Hrvatskog sabora.

"Kada se u službenom aktu Hrvatskog sabora kao političko i povijesno uporište ističu Herceg-Bosna i ratne zasluge HVO-a, zanemaruje se činjenica da ti pojmovi nose i sasvim druga značenja. Za mnoge su oni neraskidivo povezani s ratom, presudama za ratne zločine i politikama koje su doživljene kao teritorijalne pretenzije prema Bosni i Hercegovini", navela je.

Upozorila na moguće posljedice za Hrvate u BiH

Orešković smatra da takve reference neće ojačati politički položaj Hrvata u BiH, nego da bi mogle produbiti nepovjerenje, otežati politički dijalog i Hrvatskoj nanijeti štetu koju će poslije biti teško ispraviti.

"Zato ću glasati protiv. Ne zato što sam protiv Hrvata u BiH, nego zato što sam protiv politike koja pod krinkom zaštite njihovih prava u službene dokumente ugrađuje retoriku Domovinskog pokreta, a s time i njihov povijesni revizionizam i simpatiziranje vođa i simbola NDH", poručila je saborska zastupnica.

Osvrnula se i na dio zagovornika Rezolucije koji su podrijetlom iz Bosne i Hercegovine, a u Hrvatskoj su ostvarili zapažene političke, akademske, poslovne ili sportske karijere.

"Paradoks je i to što su među najglasnijim zagovornicima političke jednakopravnosti Hrvata u BiH oni koji su porijeklom iz BiH, a u Hrvatskoj su postali dio političke, akademske, poslovne i sportske elite, pa o jednakopravnosti govore iz udobnosti i sigurnosti privilegija koje su u Hrvatskoj stekli. Političku cijenu njihovih poruka neće plaćati oni, nego Hrvati koji žive u BiH", ustvrdila je.

"Pozivanje na ratnu simboliku neće ih učiniti ravnopravnijima"

Zaključno je poručila kako pozivanje na Herceg-Bosnu i ratnu simboliku, prema njezinu stajalištu, Hrvate u BiH neće učiniti ravnopravnijima, nego bi ih moglo dodatno udaljiti od mogućnosti dogovora s drugim narodima i građanima Bosne i Hercegovine.

"Za Hrvatsku ova Rezolucija znači da nam kolo vode oni koji su u neka pristojnija vremena bili na marginama, prepoznati kao huškači, kao oni čija je ideologija suprotna temeljnim vrijednostima Ustava Republike Hrvatske", zaključila je Orešković.