Orešković: "Nama su u Hrvatskoj mnogi vandali i crtači neprimjerenih simbola i prijetećih grafita godinama nepoznati, Plenković ih ne vidi"

Saborska zastupnica Dalija Orešković komentirala je težak vandalski čin u Međugorju, gdje su oskvrnuti kipovi Blažene Djevice Marije, ispisane uvredljive poruke te zapaljen vanjski oltar crkve svetog Jakova.

Za incident je osumnjičen 31-godišnji državljanin Poljske, koji je ubrzo nakon događaja pronađen i uhićen na području Ljubuškog. Policija ga sumnjiči da je crnom bojom oštetio glavni Gospin kip na Podbrdu i još jedan manji kip, ispisivao poruke protiv Međugorja, Gospe i vidjelaca te zapalio vanjski oltar.

Orešković je povodom događaja uputila oštru kritiku predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i hrvatskim institucijama, poručivši da bi iz brzine reakcije policije u Bosni i Hercegovini mogli nešto naučiti.

„Naši su vandali godinama nepoznati i nevidljivi“

„Možda bi Plenković mogao u studijski posjet u BiH, da od njihovih institucija nauči kako brzo pronaći i sankcionirati vandale, jer su naši vandali u RH godinama za sustav nepoznati i nevidljivi, a uništenih spomenika i prijetećih grafita je sve više“, napisala je Orešković.

Naglasila je da napadi na vjerske spomenike, groblja i kulturna obilježja ne predstavljaju samo običan vandalizam.

„Sramotno paljenje kipa Gospe u Međugorju, kao i drugi napadi na vjerske spomenike i simbole, na groblja ili kulturna obilježja jedne vjere ili nacije, doista nisu običan vandalizam“, poručila je.

Prema dosad objavljenim informacijama, kipovi u Međugorju nisu zapaljeni, nego su oskvrnuti crnom bojom i uvredljivim natpisima, dok je požar podmetnut na vanjskom oltaru crkve svetog Jakova.

„Ovakvi napadi stvaraju atmosferu straha“

Orešković smatra da ovakvi događaji, neovisno o identitetu i motivima počinitelja, mogu produbiti postojeće podjele.

„Bez obzira na to tko je počinitelj i kakvi su mu motivi, ovakvi napadi stvaraju atmosferu straha, nepovjerenja i netrpeljivosti među ljudima“, navela je.

Dodala je kako jedan slučaj vandalizma često postaje argument za optuživanje cijelih vjerskih, nacionalnih ili drugih zajednica.

„Posljedica, bila ona željena ili ne, jest ta da jedan vandalizam uvijek nekome posluži kao dokaz da ‘oni drugi’ mrze našu vjeru, naš identitet ili našu zajednicu. Žalosno je kada je to premijer jedne države“, napisala je.

Posebno je, tvrdi, opasno kada se takvi osjećaji potiču u sredinama u kojima već postoje snažne podjele i velika osjetljivost na pitanja vjere, nacije i identiteta.

„Jednako snažno osuditi svako skrnavljenje“

Orešković je pozvala na jednaku i nedvosmislenu osudu svakog napada na vjerske i kulturne simbole.

„Zato je važno jednako jasno i jednako snažno osuditi svako skrnavljenje, bilo da je riječ o kipu, crkvi, džamiji, sinagogi, groblju, spomeniku ili bilo kojem kulturnom dobru“, poručila je.

Dodala je kako je odgovornost vlasti pokazati da se počinitelji svih takvih djela traže i kažnjavaju s jednakom odlučnošću.

„Kada je vlast u pitanju, važno je pokazati da se s jednakom pozornošću traže i sankcioniraju svi vandali. Naša vlast to ne pokazuje“, ustvrdila je.

„Plenkovićev režim ih ne vidi“

U nastavku objave Orešković je ustvrdila da su počinitelji brojnih slučajeva uništavanja spomenika te ispisivanja prijetećih i neprimjerenih grafita u Hrvatskoj godinama ostajali nepoznati.

„Nama su u Hrvatskoj mnogi vandali i crtači neprimjerenih simbola i prijetećih grafita godinama nevidljivi i nepoznati. Plenkovićev režim ih ne vidi“, napisala je.

Objavu je zaključila porukom da mir i pravna država počinju jednakom zaštitom svih vjerskih, kulturnih i povijesnih obilježja.

„Mir počinje tamo gdje se svi sveci, spomenici i grobovi istom snagom štite. Pravna država počinje tamo gdje sustav štiti baštinu, kulturu i vrijednosti, a ne vandale.“

„Zato mislim da bi Plenković mogao u studijski posjet u BiH, da od njihovih institucija nešto nauči, a kao, slabije su i neučinkovite i nikako da dostignu standarde za ulazak u EU“, zaključila je Orešković.