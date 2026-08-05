Orešković nakon "za dom spremni u Kninu": "Vlast dopušta da se Oluja prikazuje kao da je vođena ustaškim pokličem!"

Saborska zastupnica Dalija Orešković oštro je reagirala nakon što je Dražen Keleminec s nekolicinom okupljenih na obilježavanju obljetnice Oluje u Kninu uzvikivao "Za dom spremni". Poručila je da takvi prizori pokazuju kako se Hrvatska, ni više od tri desetljeća nakon završetka rata, nije u potpunosti izgradila kao pravna država. Orešković je u svom osvrtu navela kako Keleminec i njemu slični, da Hrvatska doista funkcionira kao pravna država, ne bi mogli na obilježavanju Oluje nesmetano uzvikivati sporni pozdrav.

"Trideset i jednu godinu nakon okončanja rata, Hrvatska se još uvijek nije izgradila u potpunosti kao pravna država. Da smo pravna država, Keleminec i njemu slični ne bi mogli danas na obilježavanju Oluje uzvikivati 'Za dom spremni'", poručila je Orešković. Posebno je kritizirala državni vrh, navodeći da se ni nakon tri desetljeća ne može jasno odrediti prema, kako je istaknula, vrlo jednostavnom pitanju.

"Uz kurtoazne govore, nikoga ne smeta postrojba Rafaela Bobana, niti povici s ulice, stadiona i koncertnih bina", napisala je. Orešković smatra da šutnja institucija i političkih dužnosnika nije slučajna niti bezazlena.

"Ima nešto u toj šutnji. Ponekad je najglasniji zvuk koji se može čuti", istaknula je.

Osvrnula se i na komentare prema kojima bi ovakve incidente trebalo ignorirati. Prema njezinim riječima, upravo je dugogodišnje ignoriranje dovelo do iskrivljavanja slike Domovinskog rata među mladima. "Kažu neki komentari na društvenim mrežama da ovakve treba jednostavno ignorirati. Ignoriranjem smo i doveli do toga da su predodžbe mladih o Domovinskom ratu i slike Oluje dovedene do apsurda", navela je. Zaključila je kako je slika ovogodišnjeg obilježavanja Oluje, umjesto iz službenog protokola, u javnost poslana upravo prizorima i povicima s ulice.

"Slika Oluje danas je ona koja je poslana izvan službenog protokola. Oluje koju smo vodili s ustaškim pokličem iz Drugog svjetskog rata. Jer vlast to dopušta", zaključila je Orešković.