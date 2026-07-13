Oreo Sandwich “ice cream jar” s voćem

U suradnji sa Stanić Diskontom donosimo brzi ljetni recept za savršeni spoj kremastog sladoleda, voća i hrskavih zalogaja.

Ljeto je idealno vrijeme za lagane, osvježavajuće deserte koji se pripremaju brzo i jednostavno. Ako volite spoj čokolade, kremastog sladoleda i svježeg voća, ovaj recept s Oreo Mini Sandwich sladoledom (6 × 55 ml) postat će vaš novi omiljeni ljetni užitak.

Ovaj efektni desert možete pripremiti za obitelj, goste ili kao slatko iznenađenje za najmlađe. Ne treba vam puno vremena ni komplicirani sastojci — samo nekoliko minuta i nekoliko omiljenih okusa.

Sastojci (za 4 čaše):

6 Oreo Mini Sandwich sladoleda (6 × 55 ml )

200 g grčkog jogurta

2 žlice meda

200 g jagoda, malina ili borovnica

malo naribane čokolade

listići mente za dekoraciju

Priprema:

Narežite Oreo mini sandwich sladolede na manje komade dok su još čvrsti i zaleđeni. Pomiješajte grčki jogurt s medom dok ne dobiješ laganu kremu. U čaše složite slojeve:

komadići Oreo sandvich sladoleda

krema od jogurta

svježe voće

ponovno malo Oreo sladoleda

Na vrh dodajte čokoladne mrvice ili zdrobljeni Oreo keks. Stavite u zamrzivač 15–20 minuta da se lagano stisne ili poslužite odmah kao hladni ljetni desert.

Mali “wow” dodatak:

Za još bogatiji okus pripremite brzi preljev od jagoda: nekoliko jagoda izmiksajte s par kapi limunovog soka i prelijte preko deserta prije posluživanja. Slatkoća voća savršeno će se spojiti s čokoladnim okusom Oreo sladoleda.

Uživajte u ljetu uz omiljeni Oreo sladoled

Bilo da organizirate druženje, tražite jednostavan desert za vikend ili samo želite sebi priuštiti mali slatki predah, ovaj Oreo Mini Sandwich desert je dokaz da najbolji ljetni recepti ne moraju biti komplicirani. Pronađite svoje omiljene sladolede u ponudi Stanić Diskonta i osvježite se uz okuse koje svi vole!

