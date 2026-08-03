Opuzen sprema veliki glazbeni spektakl: Više od 100 izvođača, 25 novih pjesama i posebno priznanje legendi hrvatske scene

U petak, 7. kolovoza, opuzenska Pjaca ponovno će postati središte dalmatinske pjesme. Pred publikom je 33. izdanje festivala zabavne glazbe "Melodije hrvatskog juga – Opuzen 2026.", jednog od najznačajnijih događaja u dolini Neretve, koji će ove godine okupiti više od stotinu poznatih izvođača i autora. Na festivalskoj pozornici bit će izvedeno 25 novih skladbi, uglavnom prožetih prepoznatljivim dalmatinskim i mediteranskim zvukom. Organizatori ističu kako je na natječaj pristigao iznimno velik broj pjesama, zbog čega odabir skladbi nije bio jednostavan, ali smatraju da je zadržana visoka kvaliteta festivala.

Na pozornicu stižu poznata imena i mladi debitanti

Ovogodišnje izdanje festivala donosi spoj iskusnih glazbenika, klapa i novih izvođača kojima će nastup u Opuzenu biti prilika za predstavljanje široj publici. Među izvođačima su Ibrica Jusić, Pero Panjković, Stjepan Jeršek Štef, Nenad Vetma, Miomir Miško Bubalo, Antonella Malis, Zoran Bebić Beba, Boris Oštrić, Hrvoje Hegedušić, Tihomir Krstičević, Ivica Šeperić, Boris Nemec, Marjan Zgonc, Josip Kudin Tabakalo i Ivan Volarević Dundo.

Nastupit će i Trio Gušt, Grupa Newera, klape Sol, Friži, Drniš, Peristil, Galeb, Na kantunu, Delta i Basket, kao i Gradska glazba Opuzen. Publika će, među ostalim, imati priliku čuti pjesme "Ajme meni gospon Ibrica", "Dalmacija Slavonija dva imena najmilija", "Sveti Jure Biokovski", "Oprosti mi more", "Konoba", "Riči moje stare mati", "Još te ljubim vilo", "Da mi nije pisme i gitare", "Milojko neretvanski" i "Neretvo eto me doli".

Posebno priznanje odlazi Radojki Šverko

Za autore i izvođače predviđene su po tri nagrade stručnog ocjenjivačkog suda i publike, kao i priznanja za najboljeg debitanta, najbolje stihove te Grand Prix festivala.

Posebnu pozornost privlači Nagrada za doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi, koja će ove godine biti dodijeljena Radojki Šverko. Riječ je o priznanju koje su prethodnih godina primili neki od najznačajnijih hrvatskih glazbenika, među kojima su Arsen Dedić, Tereza Kesovija, Meri Cetinić, Marko Perković Thompson, Zorica Kondža, Đorđi Peruzović, Hrvoje Hegedušić, Oliver Dragojević, Ibrica Jusić, Pero Gotovac, Đelo Jusić i Teo Trumbić, kao i Dubrovački trubaduri.

Festival će ponovno dodijeliti i nagradu koja nosi ime legendarnog tenora Vinka Coce, a namijenjena je pojedincima i sastavima koji na najbolji način predstavljaju dalmatinski glazbeni izričaj.

Tijekom proteklih desetljeća upravo su na opuzenskom festivalu predstavljene brojne pjesme koje su nastavile živjeti među publikom. Među njima su "Oči boje levande" Pina i Denisa, "Zapuvala je bura" klape Cambi, "Božja arija" Davora Radolfija i klape Maslina, "Cvite moj" Marka Škugora, "Oprosti mi" Matka Jelavića, "Dobro ti bilo more" Tedija Spalata, "Vraćam se Dalmaciji" Vinka Coce, "Čarolija" Zorice Kondže te "Nisam sritna ja uz njega" Lidije Bačić.

U izdanju Croatia Recordsa objavljen je i dvostruki festivalski CD. Direktor festivala je Zlatko Mustapić, umjetnički direktor Želimir Škarpona, dok će kroz ovogodišnji program publiku voditi Branko Uvodić i Nevena Mataga.