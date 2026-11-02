Optužili su ga za veleizdaju, a Splićani mu priredili veličanstven doček: Dvaput je vodio Split, oba puta smijenjen

Povjesničar dr. sc. Marijan Čipčić, autor brojnih izložbenih i publicističkih projekata, nekadašnji kustos Muzeja grada Splita i predsjednik Društva prijatelja kulturne baštine Splita, autor je izložbe i kataloga Splitski gradonačelnici (1882.–1918.): život i uspomene. Hrvatsko muzejsko društvo dodijelilo je 2020. godine ovom katalogu nagradu za najbolji izdavački projekt. Muzej grada Splita time je prvi put osvojio ovu prestižnu strukovnu nagradu, svojevrsni „muzejski Oscar“. U ovom serijalu donosimo biografije splitskih gradonačelnika koji su svojim djelovanjem trajno zadužili grad, popraćene ilustracijama predmeta predstavljenih na izložbi i stručno obrađenih u katalogu.

Nećak nekadašnjeg splitskog gradonačelnika Petra Katalinića, Vinko Katalinić, rođen je 4. kolovoza 1857. godine. Završio je trgovačku akademiju u Ljubljani i isticao se u društvenim aktivnostima u Splitu. Bio je član Narodne glazbe kao i uprave Slavjanskog napretka. Izabran je za prvog starješinu društva Hrvatski sokol, sudjelovao je u raznim rodoljubnim akcijama te je bio zaslužan za dovršetak gradnje zgrade Hrvatskog doma.

Prvi mandat završio raspuštanjem splitske gradske uprave

Svoje političko djelovanje je započeo u Narodnoj hrvatskoj stranci. Dužnost općinskog prisjednika u Splitu je obnašao od 1897. do 1911. godine. Za splitskog je načelnika prvi put izabran 28. prosinca 1911. godine. Njegova gradska uprava je raspuštena odlukom Namjesništva u Zadru 16. studenog 1912. godine zbog javne potpore vodstva splitske Općine Srbiji i Crnoj Gori u Balkanskom ratu.

Kako dalje kaže Čipčić, zbog govora koji je održao prigodom manifestacije na kojoj su se slavile pobjede Srbije i Crne Gore pokrenuta je istraga protiv njega na temelju koje je optužen za veleizdaju. Oslobođen je optužbi 1914. godine zajedno sa ravnateljem općinske pisarnice Marinom Šegvićem. Splićani su im priredili veličanstven doček. Čestitke su dolazile s brojnih strana, pa tako i od hrvatskih iseljenika iz SAD- a.

Ponovno na čelu Splita: Mandat prekinuo Prvi svjetski rat

Vinko Katalinić je drugi put izabran za gradonačelnika 26. ožujka 1913. godine. Njegova se uprava bavila raznim komunalnim i gospodarskim pitanjima, pa su rješavali pitanje plinare koje je bilo više godina na dnevnom redu. Nakon izbijanja Prvog svjetskog rata Dalmatinsko je namjesništvo raspustilo brojna općinska upraviteljstva, pa je raspuštena i splitska općinska uprava načelnika Vinka Katalinića 16. kolovoza 1914. godine.

Vinko Katalinić je umro 11. svibnja 1917. godine u 60. godini života. Pokojnik je sahranjen na groblju Sustipan uz sudjelovanje brojnih Splićana u sprovodnoj povorci.