OPSADNO STANJE OKO POLJUDA! Ajaxovi navijači stigli u deset autobusa, pogledajte dolazak Nizozemaca na stadion

Split je u znaku velikog europskog dvoboja Hajduka i Ajaxa, a kako se približava početak utakmice, tako raste i uzbuđenje oko poljudskog stadiona.

Na Poljud je stiglo deset autobusa s navijačima nizozemskog kluba, koji će večeras s tribina bodriti svoju momčad.

Dolazak gostujućih navijača dodatno je obilježio atmosferu u gradu koji od jutarnjih sati živi za nogomet. Podsjetimo, zbog dolaska velikog broja nizozemskih navijača i sigurnosnih izazova koji prate ovaj susret, policija je ranije najavila pojačane mjere sigurnosti.

Istodobno, navijači Hajduka priredili su spektakularan korteo od Plavog stabla do Poljuda. Tisuće navijača, zastave, pjesma i dimne baklje stvorili su impresivne prizore na prilazima stadionu.

Sve je spremno za veliku europsku večer na Poljudu, gdje će se Hajduk i Ajax susresti pred vatrenom splitskom publikom.

Dolazak deset autobusa s gostujućim navijačima zabilježen je i na videosnimci koju donosimo u nastavku.