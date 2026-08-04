Oprez vozačima na A1: Medvjed na autocesti prema Dubrovniku

HAK upozorava vozače na životinju na kolniku autoceste A1 između tunela Krpani i Sveti Rok, u smjeru Dubrovnika.
Prema objavljenoj informaciji, na autocesti se nalazi medvjed, zbog čega se vozačima savjetuje pojačan oprez i prilagodba brzine vožnje.
Mole se svi sudionici u prometu da obrate pozornost, ne pokušavaju prilaziti životinji te da u slučaju uočavanja opasnosti postupaju prema prometnoj signalizaciji i uputama nadležnih službi.
Vozačima se preporučuje oprezna vožnja ovim dijelom autoceste.
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