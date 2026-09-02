Oprez vozači: Zbog puknuća cijevi otežan promet između Trogira i Okruga Gornjeg

Zbog puknuća vodovodne cijevi na županijskoj cesti ŽC6134, na dionici Trogir–Okrug Gornji, došlo je do otežanog odvijanja prometa.

Na mjestu događaja promet se trenutno odvija jednim prometnim trakom, uz regulaciju semaforima. Vozače se poziva na dodatni oprez i poštivanje privremene prometne signalizacije te na strpljenje zbog mogućih usporavanja i kraćih zastoja.

Nadležne službe su na terenu te poduzimaju potrebne aktivnosti kako bi se saniralo puknuće vodovodne cijevi i što prije normalizirao promet na ovoj frekventnoj prometnici.