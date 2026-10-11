OPREZ! Povlači se Dalmatinska panceta zbog sumnje na opasnu bakteriju

Državni inspektorat Republike Hrvatske izvijestio je potrošače o opozivu više serija dalmatinske pancete zbog sumnje na prisutnost bakterije Listeria monocytogenes.
Opoziv je pokrenuo Studenac d.o.o., a odnosi se na dva pakiranja proizvoda proizvođača MIJUKIĆ-PROM iz Runovića.
Kod proizvoda Dalmatinska panceta rezana 100 g MAP Bonkulović opoziv se odnosi na LOT brojeve:
- LOT918MUR
- LOT918MVP
Opozivom je obuhvaćen i proizvod Dalmatinska panceta cca 350 g VP Bonkulović, i to sljedeći LOT brojevi:
- LOT918MXH
- LOT918N1Y
- LOT918MUX
- LOT918MUS
- LOT918MXK
- LOT918MRJ
- LOT918MPW
Razlog opoziva je sumnja na prisutnost bakterije Listeria monocytogenes u proizvodu.
Kako navodi Državni inspektorat, proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije o mikrobiološkim kriterijima za hranu.
Proizvođač opozvanih proizvoda je MIJUKIĆ-PROM iz Runovića, dok ih na tržište stavlja Studenac d.o.o.
Iz Državnog inspektorata naglašavaju da se obavijest odnosi isključivo na navedene proizvode i LOT brojeve.