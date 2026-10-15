OPREZ, POVLAČE SE POPULARNI SLATKIŠI! U gumenim bombonima pronađeni tragovi plijesni, provjerite imate li ih kod kuće

S hrvatskog tržišta opozivaju se gumeni bomboni u obliku jaja na oko, Cokoc, pakiranje od 80 grama, zbog utvrđenih tragova plijesni u proizvodu, izvijestio je Državni inspektorat Republike Hrvatske.

Riječ je o proizvodu koji se prodavao u trgovinama trgovačkog lanca Action, a opoziv se odnosi isključivo na proizvod sa sljedećim podacima:

Naziv proizvoda: Gumeni bomboni u obliku jaja na oko, Cokoc

Pakiranje: 80 grama

EAN kod: 6972007904589

Najbolje upotrijebiti do: 24. listopada 2027.

Dobavljač: Herman Kuijper BV, Amstelveen, Nizozemska

Maloprodaja: Action Croatia d.o.o., Zagreb

Proizvod nije u skladu s propisima o sigurnosti hrane

Kako navode iz Državnog inspektorata, proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002, kojom se utvrđuju opća načela i uvjeti zakonodavstva o hrani te postupci povezani sa sigurnošću hrane.

Potrošačima koji kod kuće imaju navedene bombone savjetuje se da ih ne konzumiraju te da provjere mogućnosti povrata.

Važno je naglasiti da se opoziv odnosi isključivo na proizvod s navedenim EAN kodom i rokom trajanja, a ne na sve proizvode iste vrste.

Detaljne informacije o proizvodu i postupku povrata dostupne su na službenoj stranici trgovačkog lanca Action.